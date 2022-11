Bolsonarovi podporniki blokirali ceste po porazu na volitvah

Zvesti podporniki Jaira Bolsonara so po njegovem porazu proti levičarskemu tekmecu Luli blokirali ceste po vseh državi. Blokade so povzročile precejšnje motnje predvsem v preskrbi s hrano. Policija je poročala o 342 incidentih, največji protesti so potekali na jugu države, ceste so pa najbolj blokirali vozniki tovornjakov, saj so v času Bolsonara veljale nižje cene dizelskega goriva.

Tovornjakarji, ki so blokirali ceste, so pozivali k vojaškemu udaru, v upanju, da bodo Luli preprečili, da postane predsednik. Protesti so se medtem širili iz Mato Grossa in Santa Catarine v Parano, Sao Paulo, Minas Gerais, Goias in Bahio. V prestolnici Brasilii je policija zaprla promet na sprehajališču zaradi govoric, da nameravajo Bolsonarovi privrženci zasesti trg pred vrhovnim sodiščem, za katerega Bolsonarovi ljudje menijo, da deluje v korist Lule.

Sodnik vrhovnega sodišča Alexandre de Moraes je v ponedeljek policiji ukazal, naj nemudoma prekine cestne zapore. Opozoril je, da bodo vsi, ki bodo v torek še vedno blokirali ceste, kaznovani z denarno kaznijo. Po vseh preštetih glasovih je imel Luíz Inácio Lula da Silva Lula v nedeljskem drugem krogu 50,9 odstotka veljavnih glasov, Jair Bolsonaro pa 49,1 odstotka. Slednji po objavi rezultatov ni ne priznal poraza ne izpodbijal rezultatov. Bolsonaro se za zdaj še ni pojavil v javnosti, sprožajo pa se ugibanja, zakaj ne. V preteklosti je namreč imel zares izstopajoče izjave, kot na primer, da bi ga "samo Bog" lahko odstranil s položaja.

V svojem zmagovalnem govoru kmalu po objavi izidov se je 77-letni Lula dotaknil političnega razkola, ki je razdelil Brazilijo. "Ta država potrebuje mir in enotnost. To prebivalstvo se noče več bojevati," je dejal in obljubil, da bo vladal za vse Brazilce in ne samo za tiste, ki so glasovali zanj.

