Tujina

Bolsonarovo stanje resno, hospitaliziran je na intenzivni negi

Brasilia, 14. 03. 2026 17.11 pred 1 uro 2 min branja 9

N.V.
Jair Bolsonaro

Nekdanji brazilski predsednik Jair Bolsonaro je resno zbolel. Trenutno se zdravi v bolnišnici na enoti intenzivne nege v brazilski prestolnici, njegovo stanje je precej resno. Kot so potrdili v bolnišnici, ima Bolsonaro pljučnico in bo najbrž še nekaj časa ostal hospitaliziran.

Bolsonaro ima pljučnico in je bil iz zapora premeščen v bolnišnico v Brasilii, potem ko se je prebudil s tresavico in obsežnim bruhanjem. Eden od njegovih zdravnikov je novinarjem povedal, da je njegovo zdravstveno stanje izredno resno. "Pljučnica pri pacientih, starejših od 70 let, je vedno resna, ker lahko napreduje v sepso, saj bakterije vstopijo v krvni obtok in povzročijo še hujše stanje," je pojasnil.

Novico o hospitalizaciji je sporočil tudi njegov sin Flavio. "Molite, da ne bo nič resnega," je napisal na omrežju X.

Bolsonaro sicer prestaja 27-letno zaporno kazen zaradi poskusa državnega udara. V bolnišnico so ga sprejeli zaradi visoke vročine, nizke ravni kisika, znojenja in tresavice, je sporočila bolnišnica. Preiskave so nato potrdile bronhopnevmonijo, vrsto pljučnice. "Trenutno je hospitaliziran na enoti intenzivne nege, kjer prejema intravenozne antibiotike in neinvazivno klinično podporo," je sporočila bolnišnica.

Zdravnik je dejal, da je zelo malo verjetno, da se bo Bolsonaro v naslednjih dneh vrnil v zapor, ker je zdravljenje intravenozno in ga je treba izvajati v bolnišničnem okolju, poroča AP News.

Njegovi sinovi že nekaj časa trdijo, da z njim v zaporu slabo ravnajo in da prejema nezadostno medicinsko oskrbo, večkrat so tudi prosili, naj Bolsonaru dovolijo prestajati kazen v hišnem priporu. Eden od sinov, Carlos, je celo trdil, da "sistem skuša vztrajno ubiti njegovega očeta".

Sodišče je večkrat zavrnilo takšne trditve, Bolsonaru pa ne dovolijo, da kazen prestaja doma.

Sicer je bil nekdanji brazilski predsednik že večkrat hospitaliziran, odkar so ga zabodli na predvolilnem shodu pred volitvami leta 2018. Bolsonaro in več njegovih zaveznikov so bili septembra obsojeni zaradi poskusa strmoglavljenja brazilskega demokratičnega sistema po njegovem porazu na volitvah leta 2022. Načrt je vključeval načrte za umor Luiza Inácia Lula da Silva, podpredsednika Geralda Alckima in sodnika Vrhovnega sodišča Alexandreja de Moraesa. Obstajal je tudi načrt za spodbujanje vstaje v začetku leta 2023.

Bolsonaro je bil obsojen tudi po obtožbah, ki vključujejo vodenje oborožene kriminalne organizacije in poskus nasilne odprave demokratične pravne države. Zanikal je kakršno koli krivdo.

Sixten Malmerfelt
14. 03. 2026 18.29
Za njim bodo žal0vali samo najbogatejši Brazilcy!
nnnnnnnnnnn
14. 03. 2026 18.25
Čez 3 dni bo dobr. JE pa zanimivo kakšne novice imamo na prvi strani glede na trenutno dogajanje v slo
gonisetaubi
14. 03. 2026 18.21
sej se bo pocajtu pol pa hajka nad komunisti
jank
14. 03. 2026 18.06
Morda pa le en skrajni desničar manj.
mario7
14. 03. 2026 17.55
Od leta 2020- 2023 se je to imenovalo covid 19. Res ne vem zakaj so tedaj pljučnico preimenovali v Covid 19. Morda ve jj?
mario7
14. 03. 2026 18.03
biil gates nabira donacije približno 3 milijarde dolarjev za novo epidemijo gripe...
mario7
14. 03. 2026 18.05
Epidemija se bo imenovala epidemija gripe in ne covid 19
Sixten Malmerfelt
14. 03. 2026 17.43
minorni politik.
Sixten Malmerfelt
14. 03. 2026 18.21
Minorni politik, tako kakor naš Jufka!
