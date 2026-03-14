Bolsonarovo stanje resno, hospitaliziran je na intenzivni negi

Novico o hospitalizaciji je sporočil tudi njegov sin Flavio. "Molite, da ne bo nič resnega," je napisal na omrežju X.

Bolsonaro ima pljučnico in je bil iz zapora premeščen v bolnišnico v Brasilii, potem ko se je prebudil s tresavico in obsežnim bruhanjem. Eden od njegovih zdravnikov je novinarjem povedal, da je njegovo zdravstveno stanje izredno resno. "Pljučnica pri pacientih, starejših od 70 let, je vedno resna, ker lahko napreduje v sepso, saj bakterije vstopijo v krvni obtok in povzročijo še hujše stanje," je pojasnil.

Bolsonaro sicer prestaja 27-letno zaporno kazen zaradi poskusa državnega udara. V bolnišnico so ga sprejeli zaradi visoke vročine, nizke ravni kisika, znojenja in tresavice, je sporočila bolnišnica. Preiskave so nato potrdile bronhopnevmonijo, vrsto pljučnice. "Trenutno je hospitaliziran na enoti intenzivne nege, kjer prejema intravenozne antibiotike in neinvazivno klinično podporo," je sporočila bolnišnica.

Zdravnik je dejal, da je zelo malo verjetno, da se bo Bolsonaro v naslednjih dneh vrnil v zapor, ker je zdravljenje intravenozno in ga je treba izvajati v bolnišničnem okolju, poroča AP News.

Njegovi sinovi že nekaj časa trdijo, da z njim v zaporu slabo ravnajo in da prejema nezadostno medicinsko oskrbo, večkrat so tudi prosili, naj Bolsonaru dovolijo prestajati kazen v hišnem priporu. Eden od sinov, Carlos, je celo trdil, da "sistem skuša vztrajno ubiti njegovega očeta".

Sodišče je večkrat zavrnilo takšne trditve, Bolsonaru pa ne dovolijo, da kazen prestaja doma.

Sicer je bil nekdanji brazilski predsednik že večkrat hospitaliziran, odkar so ga zabodli na predvolilnem shodu pred volitvami leta 2018. Bolsonaro in več njegovih zaveznikov so bili septembra obsojeni zaradi poskusa strmoglavljenja brazilskega demokratičnega sistema po njegovem porazu na volitvah leta 2022. Načrt je vključeval načrte za umor Luiza Inácia Lula da Silva, podpredsednika Geralda Alckima in sodnika Vrhovnega sodišča Alexandreja de Moraesa. Obstajal je tudi načrt za spodbujanje vstaje v začetku leta 2023.