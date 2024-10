Bombe nad Iran. Izraelski povračilni zračni napadi že končani

Sporočilo izraelske vojske

Kontraadmiral Daniel Hagari je v video sporočilu, ki so ga delile izraelske obrambne sile dejal, da so zaključili svoj odgovor Iranu. "Izvedli smo ciljne in natančne napade na vojaške cilje v Iranu. Preprečili smo neposredne grožnje državi Izrael. Izraelske obrambne sile so izpolnile svojo nalogo," je dejal. Hagari je opozoril, da bo Izrael dolžan odgovoriti, če bo Iran začel "nov krog stopnjevanja". "Naše sporočilo je jasno: vsi tisti, ki grozijo državi Izrael in želijo regijo povleči v širšo eskalacijo, bodo plačali visoko ceno. Danes smo dokazali, da imamo tako sposobnost kot odločenost, da ukrepamo odločno, in da smo pripravljeni na napad in obrambo, da branimo državo Izrael in izraelsko ljudstvo."