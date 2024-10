Bombe v Gazi razdejale mošejo, 21 mrtvih

Kot poroča libanonska nacionalna tiskovna agencija NNA, so izraelska vojaška letala izvedla štiri napade na južna predmestja Bejruta in enega na območje Hvejfata. Dopisniki AFP so poročali o eksplozijah v južnem Bejrutu in na njegovem obrobju, ki so trajale več kot dve uri. Posnetki AFP prikazujejo oblake dima, ki se dvigajo z več krajev na območju napadov.

Izraelska vojska je v izjavi na Telegramu zapisala, da je napadla teroristične cilje, ki pripadajo libanonski proiranski milici Hezbolah na območju Bejruta. Pred tem je v soboto zvečer izraelska vojska pozvala prebivalce, naj zapustijo južna predmestja Bejruta, saj še naprej cilja na položaje Hezbolaha.

Izraelska vojska je v soboto sporočila, da so njene sile ubile več kot 400 borcev Hezbolaha, odkar je Izrael v ponedeljek začel kopensko operacijo v južnem Libanonu. Hezbolah je medtem proti ciljem v Izraelu izstrelil okoli 130 raket, je v soboto zvečer še sporočila izraelska vojska.