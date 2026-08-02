Bombni napad sredi Moskve: na banketu tudi general ruskih zračnih sil

Restavracija, ki se nahaja v enem od znamenitih moskovskih nebotičnikov iz obdobja Stalina, je v času eksplozije gostila zasebno slavje. Imen gostov sicer ruske oblasti niso razkrile, prav tako niso povedale ničesar o tem, kdo bi lahko bil tarča napada.

Nacionalni protiteroristični odbor (NAK) je po poročanju BBC -ja sporočil, da je ženska z eksplozivom poskušala vstopiti v restavracijo, a jo je varnostnik ustavil. Napravo je tako detonirala zunaj, pri čemer so bile ubite tri osebe – ženska, varnostnik in gost v restavraciji.

Kot poroča Rai News, naj bi bila zabava v restavraciji Balzi Rossi prirejena za počastitev visokega uradnika. Med gosti dogodka je bil, tako pišejo, tudi general Aleksander Čajko, ki je bil pred mesecem in pol imenovan za vodjo ruskih zračnih sil.

Po poročanju neodvisne medijske hiše Astra je bilo pred restavracijo parkiranih več avtomobilov s posebnimi črnimi registrskimi tablicami, ki jih uporabljajo oborožene sile.

Ceste okoli trga so bile za kratek čas zaprte. Videoposnetek, ki ga je objavila ruska tiskovna agencija RIA, prikazuje močno oborožene policiste na kraju dogodka. Reševalci so bili na kraju v le nekaj minutah.

Očividci so opisali, da je po eksploziji zavladala panika. Ena od očividk je videla na desetine ljudi v večernih oblekah in uniformah, ki so bosi stekli s prizorišča in poskušali čim hitreje pobegniti.

Prva poročila so navajala, da je eksplozija odjeknila v kuhinji restavracije, vendar je restavracija kasneje izdala sporočilo, v katerem je zapisala, da je do "težave prišlo zunaj".