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Bombni napad sredi Moskve: na banketu tudi general ruskih zračnih sil

Moskva, 02. 08. 2026 07.27 pred 36 minutami 2 min branja 10

Avtor:
M.P.
Bombni napad v Moskvi

V italijanski restavraciji v Moskvi je okoli 20. ure odjeknila eksplozija. V eksploziji doma narejene eksplozivne naprave, s katero je ženska želela vstopiti v restavracijo, so umrle tri osebe, vključno z žensko, ki je nosila bombo, še 21 pa jih je bilo ranjenih. V restavraciji naj bi v času napada potekal skrivnosten dogodek. Pred njo naj bi bilo namreč parkiranih več avtomobilov s posebnimi črnimi registrskimi tablicami, ki jih uporabljajo ruske oborožene sile.

Nacionalni protiteroristični odbor (NAK) je po poročanju BBC-ja sporočil, da je ženska z eksplozivom poskušala vstopiti v restavracijo, a jo je varnostnik ustavil. Napravo je tako detonirala zunaj, pri čemer so bile ubite tri osebe – ženska, varnostnik in gost v restavraciji.

Restavracija, ki se nahaja v enem od znamenitih moskovskih nebotičnikov iz obdobja Stalina, je v času eksplozije gostila zasebno slavje. Imen gostov sicer ruske oblasti niso razkrile, prav tako niso povedale ničesar o tem, kdo bi lahko bil tarča napada.

Kot poroča Rai News, naj bi bila zabava v restavraciji Balzi Rossi prirejena za počastitev visokega uradnika. Med gosti dogodka je bil, tako pišejo, tudi general Aleksander Čajko, ki je bil pred mesecem in pol imenovan za vodjo ruskih zračnih sil.

Po poročanju neodvisne medijske hiše Astra je bilo pred restavracijo parkiranih več avtomobilov s posebnimi črnimi registrskimi tablicami, ki jih uporabljajo oborožene sile.

Ceste okoli trga so bile za kratek čas zaprte. Videoposnetek, ki ga je objavila ruska tiskovna agencija RIA, prikazuje močno oborožene policiste na kraju dogodka. Reševalci so bili na kraju v le nekaj minutah.

Očividci so opisali, da je po eksploziji zavladala panika. Ena od očividk je videla na desetine ljudi v večernih oblekah in uniformah, ki so bosi stekli s prizorišča in poskušali čim hitreje pobegniti.

Prva poročila so navajala, da je eksplozija odjeknila v kuhinji restavracije, vendar je restavracija kasneje izdala sporočilo, v katerem je zapisala, da je do "težave prišlo zunaj".

rusija moskva eksplozija bomba restavracija

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KOMENTARJI10

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Tovariš Balki
02. 08. 2026 08.31
Ukri kopirajo isis in alkajdo .....pa to
Odgovori
0 0
AlexReal
02. 08. 2026 08.30
Fronta se je očitno preselila na drugo stran !
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0 0
tincoop
02. 08. 2026 08.23
Kot med ww2, ko se je nemška elita zabavala, medtem ko je raja umirala na bojišču.
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-2
1 3
Jarovit
02. 08. 2026 08.20
Eksplozivno napravo ni sprožila ženska ampak je bila aktivirana daljinsko - tipičen ala Al Kaida teroristični napad
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+1
3 2
Mens sana
02. 08. 2026 08.19
..............MI6 in Gur širijo demokracijo proti vzhodu, računi za avanturo bodo izstavljeni slehernemu med nami..................
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+2
5 3
prfox
02. 08. 2026 08.11
Janša in Stevanović naj v Slovenijo povabita Zelenskega in Putina, naj se konča to
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-1
2 3
Sonex
02. 08. 2026 08.10
jutri bomo ze brali kako je kijev v plamenih 🤣
Odgovori
+2
6 4
kinimod
02. 08. 2026 08.03
In zdej ?
Odgovori
+0
4 4
ptuj.si
02. 08. 2026 08.01
Zeeh.
Odgovori
+2
5 3
mali.mato
02. 08. 2026 08.01
Tudi Moskva ni veš varno mesto..... Kar seješ, to žanješ.
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+5
10 5
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