Bombni napadalec iz Nashvilla verjel v nezemljane in kuščarje v človeški podobi

So pa sedaj med preiskavo odkrili, da je 63-letni osumljenec verjel v nezemljane ter kuščarje, ki so si nadeli človeško podobo, poroča Reuters, ki navaja vir iz policijskih vrst.

Znanec 63-letnika je namreč na novoletni dan prejel paket, ki ga je Warner poslal dva dni pred samomorilskim dejanjem. V paketu naj bi bilo tudi devet natipkanih strani, celotno vsebino pa je znanec predal FBI. In prav iz tega naj bi bilo razvidno, da je Warner verjel v številne teorije zarote, med drugim tudi, da so nezemljani že večkrat napadli Zemljo. Verjel naj bi tudi, da so kuščarji in plazilci v človeški podobi vladajo svetu ter da so spremenili človeški DNK. FBI je uradno potrdil le, da so "seznanjeni s tem, da je osumljenec več znancem po državi poslal material, ki razkriva njegove poglede" na svet.