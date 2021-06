Bomo morali za obisk Benetk po novem plačevati vstopnino?

Po grožnji Unesca, da bo italijanski turistični biser uvrstil na "črno listo" svetovne dediščine, italijanski oblasti mrzlično iščejo rešitve, kako mestece zaščititi pred hordami turistov. Ne le, da množični turizem uničuje našo kulturo in okolje, so razjarjeni Benečani, cene življenja dviguje v višave. V Benetkah praktično ni več domačinov, zgolj turistični kompleksi. Zato resno razmišljajo, da bi dnevnim turistom pričeli zaračunavati turistično takso. Govori pa se tudi o prenovi zapuščenega otoka v neposredni bližini Benetk, da bi vsaj malo zmanjšali pritisk na to starodavno mesto.

