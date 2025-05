Bomo na letalih kmalu stali? Ryanair miri, da sedeži ostajajo

Potovanja z letalom še nikoli niso bila tako poceni. Številni so na račun nizkih cen letalskih kart Ryanaira, ki so na voljo že od 7,99 evra, obiskali in raziskali različne konce Evrope.

V zadnjem času pa so se po spletu viralno razširile objave, da bodo prav pri irskem Ryanairu na voljo še cenejše karte, a zgolj za napol stoječa mesta na letalu. Potniki naj bi za čas leta namreč na letalu na pol stali v oblazinjenih sedežih z naslonjalom in varnostnim pasom. 'Rešitev' bi letalskim družbam omogočila, da bi na letalo za lete na kratkih razdaljah lahko sprejeli še več potnikov.