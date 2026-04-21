Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Bomo v prihodnje še vedeli, kaj jemo?

Ljubljana, 21. 04. 2026 17.56 pred 55 minutami 4 min branja 22

Avtor:
STA D.L.
Gensko spremenjeni organizmi

Po vsej Evropi, tudi v Sloveniji, poteka kampanja proti načrtovani deregulaciji novih genomskih tehnik, ki so jo članice EU že potrdile, prihodnji mesec pa naj bi o njej odločal Evropski parlament. Na ravni EU je bilo zbranih že prek pol milijona, v Sloveniji pa več kot 40.000 podpisov za ohranitev obveznega označevanja gensko spremenjene hrane. Slovenija je načeloma proti omilitvi pravil, večinska volja v EU pa je drugačna.

Pridelava zelenjave
Pridelava zelenjave
FOTO: Shutterstock

Evropski parlament bo predvidoma 18. maja glasoval o temeljiti spremembi pravil za označevanje živil. To so danes v okviru zasedanja zunanjih ministrov potrdile članice EU, uradni namen zakonodaje, ki rahlja obstoječa pravila, pa je okrepiti konkurenčnost evropskega agroživilskega sektorja ob sočasnem povečevanju njegove vzdržnosti zaradi odpornejših rastlinskih vrst, ki za rast potrebujejo manj virov.

Vendar pa organizatorji kampanje proti tej deregulaciji opozarjajo, da porabniki, če bo predlagana sprememba sprejeta, na etiketah ne bodo več obveščeni, ali hrana vsebuje gensko spremenjene organizme (GSO).

Evropske potrošniške organizacije so zahtevo o jasni označitvi GSO podali že lani jeseni, februarja pa so organizacije iz ekološkega in okoljskega sektorja sprožile kampanjo, imenovano Prečrtane sestavine – Označite hrano, pridobljeno z novimi genomskimi tehnikami!

Namen kampanje je obvestiti čim več evropskih potrošnikov o spremembi evropskih predpisov in izgubi pravice do obveščenosti ter prepričati evropske poslance in ministre držav članic EU, da se ohrani obvezno označevanje tudi za nove GSO. Slovenija je načeloma proti omilitvi pravil, večinska volja v EU pa je drugačna.

Kampanji, katere sporočilo je, da imajo potrošniki pravico vedeti, kaj je v njihovi hrani, se je pridružilo 52 evropskih organizacij, med njimi tudi več slovenskih. V okviru mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo so zbrali več kot 40.000 podpisov potrošnikov, ki pozivajo evropske poslance, naj se opredelijo za ohranitev označevanja. Kot opozarjajo sodelujoči v kampanji, bi bilo prvič v zgodovini EU, da bi zakonodajalci aktivno zmanjšali količino informacij, ki so na voljo potrošnikom.

Dve kategoriji: rastlin z manj kot 20 spremembami genoma ne bi bilo treba označevati

Strokovna vodja Inštituta Ekosemena, ki deluje v Lescah, Maja Kolar je za STA povedala, da podatki raziskav kažejo, da si več kot 85 odstotkov ljudi želi, da so GSO na živilih označeni. Številni ne želijo jesti hrane z GSO, saj njihovi učinki na zdravje niso znani.

EU ima od leta 2001 trden regulativni okvir za označevanje živil in uporabo GSO v kmetijstvu in prehrani, ki zahteva, da je na etiketi izdelka navedeno, da vsebuje GSO. Sedaj pa so rastline razdelili v dve kategoriji.

V kategoriji 1 bi bile tiste, ki imajo manj kot 20 sprememb genoma in se jih šteje enakovredne konvencionalnim ter jih ne bi bilo treba več označevati, je pojasnila Kolarjeva. Drugo kategorijo – kompleksne nove gensko spremenjene rastline – bi bilo treba medtem še vedno označevati, tako kot to velja zdaj.

Kolarjeva je prepričana, da bi bila takšna ureditev slaba tako za potrošnike kot za kmete. Meni, da je v ozadju verjetno pritisk velikanov prehrambene industrije, da bi v hrano spravili novodobne GSO, ne da bi potrošniki za to sploh vedeli. "Nove tehnologije bi uveljavili z opravičilom, da nam s tem zagotavljajo, da ne bomo lačni. Ampak vemo, da so bile že s prvo generacijo GSO to prazne obljube, saj se niso izkazale za tako dobre in učinkovite," je izpostavila.

Prihodnost: patenti in finančni pritisk

Opozorila je tudi, da bi se v prihodnje verjetno začeli pojavljati patenti za te rastline. To bi za slovenske kmete pomenilo veliko odvisnost in finančno breme, saj bi morali vsako letno znova kupovati semenski material, ekološki kmetje pa bi imeli veliko več dela in stroškov s tem, da bi dokazovali, da so njihovi izdelki neoporečni. Vse to bi vplivalo na podražitev izdelkov.

Predsednica Zveze biodinamikov Slovenije Sonja Vavken je opozorila, da so nove genomske tehnike premalo raziskane, da bi lahko prišlo do deregulacije, saj ne poznamo vpliva na zdravje ljudi in živali ter na biotsko pestrost neke kulturne krajine, kjer lahko pride do onesnaženja oziroma križanja rastlin, ki so na ta način prinesena v neko okolje. "Z deregulacijo tisti, ki dajemo velik poudarek kakovosti živil, ne bi več vedeli, kaj jemo, in ne bomo poznali vplivov take hrane na naše zdravje," je opozorila.

Pomen ohranitve označevanja GSO pa je izpostavil tudi kuharski mojster Uroš Štefelin. "Osnova vsakega krožnika doma ali v restavraciji so sestavine. Hočem, da na njih piše, kaj so, od kje so in kako so pridelane. Brez tega ne moremo pripravljati vrhunske hrane," je opozoril.

gensko spremenjena hrana GSO označevanje živil Evropski parlament genomske tehnike

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yoda99
21. 04. 2026 20.26
Tujorodne invazivne vrste, skrbijo stroko, medtem pa bi na velika vrata spustili v okolje potencialno invazivne GSO vrste…
Odgovori
0 0
bb5a
21. 04. 2026 20.26
Seveda bomo vedl kaj jemo, jedl bomo 💩.
Odgovori
0 0
August Landmesser
21. 04. 2026 20.20
banda bruseljska desničarska vonderlajdre, ki jo v bruslju podpirajo tudi naši desnaci to zahteva zato...ker je že podpisala za evropo in evropejce izredno škodljive dogovore z latinsko Ameriko....med drugim za rastilne in meso / brez kakršne koli eu direktive...če pa že so neke minimalne ...jih nadzira birokrat ali dva ...mega korporacijam kmetijstva v latinski ameriki pa jih ni problem podkupiti...NE samo škodljiva hrana iz tega naslova...evropski kmetijstvo s tem propada ...in mega laž je ...da se s tem razvija latinska amerika ( ker tudi tam propada podeželje in kmetje ...požirajo jih mega korporacije ki zaposlujejo iste kmete za bagatelo ...in iste mega korporacije so krive za njihov propad. Rešitev je samo ena....popolna prepoved gso bilo česa...( miljoni ton soje/ vsa je gso / v južni ameriki so absolutno varne pred podganami recimo...ognejo se ji v velikem loku ...niti povohati je nočejo...in vedo zakaj...
Odgovori
+1
1 0
3320.
21. 04. 2026 20.20
V Rusiji je GSO prepovedan že dolgo, kdor ne uboga, kazensko odgovarja.
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
21. 04. 2026 20.18
Satan Bill glavni protagonist "zdrave hrane" mam.. mu, kaj bi mu...
Odgovori
+1
3 2
300 let do specialista
21. 04. 2026 20.17
Vse kar EU dela, dela proti lastnim ljudem, naj bo jasno. To ao hudi kriminalci!
Odgovori
+1
3 2
Prelepa Soča
21. 04. 2026 20.09
Predvsem se jé PREVEČ.
Odgovori
-1
1 2
grumf
21. 04. 2026 20.16
Če je pa dobr.... bolj k. Seeèe
Odgovori
+0
1 1
M1111
21. 04. 2026 20.05
Upam, da parlament EU ne bo sprejel teh sprememb zakonodaje in se bo še vedno označevala hrana z "brez GSO". Tisti, ki pa hočejo jesti tako hrano, pa naj se preselijo v ZDA.
Odgovori
+3
4 1
fljfo
21. 04. 2026 20.11
++++
Odgovori
+3
3 0
3320.
21. 04. 2026 20.22
Tam druge itak ni za dobit ker ti Monsanto in podobni posadijo na skrivaj svojo GSO svinjarijo, s tem okužijo vse okrog, potem oa kmeta tožijo za krajo patenta, to so najhujši (l)judje na svetu.
Odgovori
0 0
Arguss
21. 04. 2026 19.52
Rastlinjaki so Mega
Odgovori
+4
4 0
Rožle Patriot
21. 04. 2026 19.47
Resno !!! ... dejte raje najprej pomislit, kakšno vodo bomo v prihodnje v LJ pili .. !!!
Odgovori
+3
6 3
grumf
21. 04. 2026 20.06
Mnja.. a bo sploh še pitna, k ni več izpusta iz tisočerih greznič.. ne vem..
Odgovori
+3
3 0
Jejzus
21. 04. 2026 19.46
"Bomo v prihodnje še vedeli, kaj jemo? " A sedaj vemo, kaj jemo!?
Odgovori
+2
5 3
turk93
21. 04. 2026 19.41
Sploh veste kaj je GSO tisti, ki ste tako proti taki hrani?
Odgovori
-6
2 8
EU Dig. Cenzura
21. 04. 2026 19.49
gensko spremenjena hrana - To je hrana, ki prihaja iz organizmov (rastlin ali živali), katerih DNK je bil spremenjen z genetic engineering.
Odgovori
+5
6 1
EU Dig. Cenzura
21. 04. 2026 19.50
Primeri: koruza odporna na škodljivce, soja odporna na herbicide, paradižnik z daljšim rokom trajanja
Odgovori
+3
4 1
Perivnik
21. 04. 2026 19.50
Človeško telo je navajeno na določeno hrano, ki jo zna in zmore presnavljati. Gensko spremenjene hrane ne zna presnavljati, kar pomeni, da se nam bodo v telesu nabirali presnovki, ki bodo strupeni. To pomeni še več navlake v naših telesih. Menim, da jo imamo že zadosti s konzervansi, ojačevalci okusov, ....
Odgovori
+6
6 0
Samo.Jst
21. 04. 2026 19.53
GSO je zelo zelo širok pojem. Vsak, tako tisti ki je za in tisti ki je proti bo dobil močne argumente. Osebno menim, da je največji problem potencialna odvisnost od dobaviteljev, ki so vsi po vrsti ogromne korporacije. Samo primer, vsi verjetno poznamo GSO pšenico, ki je odporna na herbicid. Obrnem zgodbo, kaj bi se zgodilo, da rastlina ne bi rastla v kolikor ji ne bi vsaj parkrat dodali določeno kemikalijo? Točno tisto kemikalijo pa bi dobavljal le en proizvajalec. Gre se le za primer, kakršnih je neskončno, ampak ponazarja realno možnost, kako bi lahk ostali brez osnovnih potrebščin.
Odgovori
+4
4 0
peT99
21. 04. 2026 19.36
Edina pozitivna in ohranitve vredna zadeva EU je brez-carinsko poslovanje. Nič drugega ni dobrega.... Za poslovanje brez-carin bi pa lahko izkoristili kak drug dogovor.
Odgovori
-2
1 3
LukaS8
21. 04. 2026 19.41
Hlev doma ste pa s 70% EU denarja postavl. Dej ne bluzi o stvareh o katerih očitno nimaš pojma.
Odgovori
+1
2 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1664