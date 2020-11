Bomo za vkrcanje na letalo potrebovali potrdilo o cepljenju?

Letalska družba trenutno preučuje različne možnosti. Med drugim načrtujejo, da bodo pogoje spremenili tako, da bodo v njih potnike 'prosili', naj se pred vkrcanjem na letalo cepijo, je pojasnil. Če bo to potrebno, bodo pogoje na takšen način zaostrili tudi za notranje lete, bo pa to še odvisno od razvoja dogodkov, je povedal. A zagotovo bodo potrdilo o cepljenju morali predložiti potniki iz drugih držav in tisti, ki bodo zapuščali državo, je zatrdil za CNN.

Čeprav je to trenutno še prva letalska družba, ki je javno oznanila, da bo pogoj za letenje potrdilo o cepljenju, je Joyce prepričan, da bodo kmalu sledile tudi druge.

Predstavnik za odnose z javnostjo AirAsia je za CNN Travelpovedal, da bo družba, ko bo na voljo cepivo, na novo preučila pogoje za potnike pred potovanjem z mednarodnimi leti.

Z Air New Zealand so sporočili, da so optimistični ob novicah o novih cepivih, in dodali, da je od lokalnih oblasti odvisna odločitev o tem, pod katerimi pogoji je možno varno odpreti meje, pri tem pa bodo zagotovo sodelovali.

Ali bo potrdilo o cepljenju proti covidu-19 za mednarodne lete postalo standard in ali bodo to podprli regulatorji, bo sicer še predmet številnih razprav.

Avstralska družba tako preučuje možnost potencialnega 'cepilnega potnega lista', v katerem bi bilo zabeleženo, katero cepivo je potnik prejel in ali ga priznavajo kot ustreznega v državi, v katero leti. Avstralske oblasti so sicer že namignile, da bi lahko bilo cepljenje obvezno ob vstopu v državo.

Trenutno je sicer videti, da letalska industrija o tej možnosti resno premleva, piše CNN.

Mednarodno združenje za zračni transport IATA tako predlaga digitalni dokument, v katerem bi lahko bile tudi potnikove informacije o cepljenju in ki ga vidi kot ključno rešitev za ponovno odpiranje meja. Danes so meje dvojno zaklenjene, testiranje potnikov pa je trenutno ključ, ki bi lahko odklenil te meje in omogočil mednarodna potovanja brez karantenskih ukrepov, so še dodali v organizaciji.

Kitajski predsednik Ši Džinpingpaje že predlagal globalni sledilni sistem za covid-19 s pomočjo QR-kod, s katerim bi omogočili potovanja in poslovanje.