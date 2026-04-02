Tujina

Pam Bondi ni več pravosodna ministrica, čaka jo zasebni sektor

Washington, 02. 04. 2026 21.03 pred 26 dnevi 3 min branja 3

Avtor:
T.H. STA
Ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi

Predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da se pravosodna ministrica Pam Bondi poslavlja s položaja. Bondi se je znašla pod plazom kritik, ko njeno ministrstvo ni upoštevalo roka za objavo dosjejev o pokojnem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu, povrhu pa teh ni objavilo v celoti. Trump jo je sicer označil za "zvesto prijateljico", ki je vdano opravljala dolžnosti njegove pravosodne ministrice. Hkrati je napovedal, da jo čaka "zelo potrebno in pomembno" delovno mesto v zasebnem sektorju.

"Pam Bondi je velika ameriška domoljubka in zvesta prijateljica, ki je v zadnjem letu vdano opravljala dolžnosti moje pravosodne ministrice," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump in zdaj že nekdanji ministrici pripisal zasluge za znižanje števila umorov na najnižjo raven po letu 1900.

Preberi še Trump za novo kandidatko za pravosodno ministrico izbral Pam Bondi

Dodal je, da bo Bondi kariero nadaljevala na "zelo potrebnem in pomembnem" delovnem mestu v zasebnem sektorju, o katerem da bo javnost obveščena kmalu.

FOTO: AP

Začasno Todd Blanche, nato Lee Zeldin?

Ameriški mediji so sicer pred tem poročali, da bo 60-letnica po odhodu z ministrskega stolčka zasedla drug položaj v Trumpovi vladi, njenega pa da bo začasno zasedel njen dosedanji namestnik in nekdanji Trumpov odvetnik Todd Blanche. Slednje je v svoji objavi potrdil tudi predsednik ZDA.

51-letni bivši tožilec se je na omrežju X zahvalil Bondijevi za vodenje in prijateljstvo, Trumpu pa za zaupanje in ponujeno priložnost. "Še naprej bomo podpirali policijo, uveljavljali zakonodajo in storili vse, kar je v naši moči, za zagotavljanje varnosti Amerike," je dodal Blanche.

Položaj pravosodnega ministra bi lahko po navedbah več ameriških medijev - o tem sta med drugim poročala televizija CNN in časnik New York Times - zasedel nekdanji republikanski kongresnik Lee Zeldin, ki trenutno vodi ameriško agencijo za okolje (EPA).

Očitki, da skuša zaščititi Epsteinove prijatelje, tudi Trumpa

Ameriško pravosodno ministrstvo pod vodstvom Bondijeve ni nikoli pojasnilo, zakaj ni upoštevalo zakonskega roka za objavo Epsteinovih dosjejev oziroma zakaj je z objavo zamujalo, povrhu pa dokumentov ni objavilo v celoti.

FOTO: AP

Zlasti demokrati in preživele žrtve Epsteinovih zlorab so zato obtožile ministrstvo, da poskuša zaščititi Epsteinove vplivne prijatelje na čelu s Trumpom, čigar ime se v že objavljenih dosjejih pojavi več kot 30.000-krat. Sporen naj bi bil tudi način objave, saj da domnevnih žrtev niso ustrezno zaščitili.

Afera Epstein je politično močno obremenila Trumpa, Bondijeva pa naj bi predsednika ujezila tudi s tem, da si ni dovolj aktivno prizadevala za sodni pregon Trumpovih političnih nasprotnikov, kot sta nekdanji direktor FBI James Comey in generalna državna tožilka zvezne države New York Letitia James.

'Služenje predsednikovim osebnim in političnim interesom'

Več članov kongresa ZDA iz vrst demokratov je medtem pozdravilo odhod Pam Bondi z ministrskega položaja.

"Pod vodstvom Pam Bondi je ministrstvo za pravosodje postalo leglo korupcije. Zapomnili si bomo po tem, da je preprečila objavo Epsteinovih dosjejev in uporabila ministrstvo za pravosodje kot orožje za preganjanje Trumpovih političnih nasprotnikov," je sporočila senatorka Elizabeth Warren.

Podobne obtožbe na račun odpuščene ministrice je izrekel senator Mark Warner. "Američani si zaslužijo pravosodno ministrstvo, ki se dejansko osredotoča na zagotavljanje pravice, ne pa na služenje predsednikovim osebnim in političnim interesom," je dejal.

Trumpova zagovornica

Pam Bondi je odraščala na Floridi in leta 2010 postala generalna tožilka te zvezne države, položaj je prevzela kot prva ženska v zgodovini in leta 2014 dobila še drugi mandat. V času Trumpovega prvega predsedniškega mandata se je pridružila njegovi odvetniški ekipi, kasneje pa je postala njegova zvesta zagovornica in med drugim pomagala pri širjenju njegovih trditev o ukradenih predsedniških volitvah, ko je leta 2020 izgubil proti Joeju Bidnu.

FOTO: AP

Bila je članica Trumpove odvetniške ekipe v času prve ustavne obtožbe leta 2019, po njegovem porazu na volitvah leta 2020 ga je v medijih zagovarjala pred obtožbami v civilnih tožbah in kazenskih pregonih, udeleževala se je tudi njegovih predvolilnih zborovanj med zadnjo predsedniško kampanjo.

pam bondi ministrica pravosodje ZDA trump epstein
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

M_teoretik
03. 04. 2026 08.22
Pa bo našel adekvatno zamenjavo!?
Odgovori
+1
1 0
proofreader
02. 04. 2026 21.52
Podobna zgodba kot z našo Dominiko.
Odgovori
+1
3 2
cekinar
02. 04. 2026 21.51
in kaj bo zdaj?nadaljevala Epsteinove posle?
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
