Pam Bondi ni več pravosodna ministrica, čaka jo zasebni sektor

"Pam Bondi je velika ameriška domoljubka in zvesta prijateljica, ki je v zadnjem letu vdano opravljala dolžnosti moje pravosodne ministrice," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump in zdaj že nekdanji ministrici pripisal zasluge za znižanje števila umorov na najnižjo raven po letu 1900.

Dodal je, da bo Bondi kariero nadaljevala na "zelo potrebnem in pomembnem" delovnem mestu v zasebnem sektorju, o katerem da bo javnost obveščena kmalu.

Ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi FOTO: AP

Začasno Todd Blanche, nato Lee Zeldin?

Ameriški mediji so sicer pred tem poročali, da bo 60-letnica po odhodu z ministrskega stolčka zasedla drug položaj v Trumpovi vladi, njenega pa da bo začasno zasedel njen dosedanji namestnik in nekdanji Trumpov odvetnik Todd Blanche. Slednje je v svoji objavi potrdil tudi predsednik ZDA. 51-letni bivši tožilec se je na omrežju X zahvalil Bondijevi za vodenje in prijateljstvo, Trumpu pa za zaupanje in ponujeno priložnost. "Še naprej bomo podpirali policijo, uveljavljali zakonodajo in storili vse, kar je v naši moči, za zagotavljanje varnosti Amerike," je dodal Blanche. Položaj pravosodnega ministra bi lahko po navedbah več ameriških medijev - o tem sta med drugim poročala televizija CNN in časnik New York Times - zasedel nekdanji republikanski kongresnik Lee Zeldin, ki trenutno vodi ameriško agencijo za okolje (EPA).

Očitki, da skuša zaščititi Epsteinove prijatelje, tudi Trumpa

Ameriško pravosodno ministrstvo pod vodstvom Bondijeve ni nikoli pojasnilo, zakaj ni upoštevalo zakonskega roka za objavo Epsteinovih dosjejev oziroma zakaj je z objavo zamujalo, povrhu pa dokumentov ni objavilo v celoti.

Zlasti demokrati in preživele žrtve Epsteinovih zlorab so zato obtožile ministrstvo, da poskuša zaščititi Epsteinove vplivne prijatelje na čelu s Trumpom, čigar ime se v že objavljenih dosjejih pojavi več kot 30.000-krat. Sporen naj bi bil tudi način objave, saj da domnevnih žrtev niso ustrezno zaščitili. Afera Epstein je politično močno obremenila Trumpa, Bondijeva pa naj bi predsednika ujezila tudi s tem, da si ni dovolj aktivno prizadevala za sodni pregon Trumpovih političnih nasprotnikov, kot sta nekdanji direktor FBI James Comey in generalna državna tožilka zvezne države New York Letitia James.

'Služenje predsednikovim osebnim in političnim interesom'

Več članov kongresa ZDA iz vrst demokratov je medtem pozdravilo odhod Pam Bondi z ministrskega položaja. "Pod vodstvom Pam Bondi je ministrstvo za pravosodje postalo leglo korupcije. Zapomnili si bomo po tem, da je preprečila objavo Epsteinovih dosjejev in uporabila ministrstvo za pravosodje kot orožje za preganjanje Trumpovih političnih nasprotnikov," je sporočila senatorka Elizabeth Warren. Podobne obtožbe na račun odpuščene ministrice je izrekel senator Mark Warner. "Američani si zaslužijo pravosodno ministrstvo, ki se dejansko osredotoča na zagotavljanje pravice, ne pa na služenje predsednikovim osebnim in političnim interesom," je dejal.

Trumpova zagovornica

Pam Bondi je odraščala na Floridi in leta 2010 postala generalna tožilka te zvezne države, položaj je prevzela kot prva ženska v zgodovini in leta 2014 dobila še drugi mandat. V času Trumpovega prvega predsedniškega mandata se je pridružila njegovi odvetniški ekipi, kasneje pa je postala njegova zvesta zagovornica in med drugim pomagala pri širjenju njegovih trditev o ukradenih predsedniških volitvah, ko je leta 2020 izgubil proti Joeju Bidnu.

