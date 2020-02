Borbeni 77-letnik uspešno ubranil svoj denar

Valižanska policija je na svojem Facebook profilu objavila posnetek nočnega napada na starejšega moškega in zaprosila za kakršno koli pomoč, ki bi jih pripeljala do storilca. Na posnetku je videti, kako 77-letnik izstopi iz svojega vozila in se odpravi proti bankomatu. Ko dvignjeno gotovino pospravlja v žep, se vanj zaleti neznani moški, ki mu želi gotovino vzeti. Po poročanju policije, je do sedaj neznani moški bele polti, od 77-letnika zahteval gotovino in bančne kartice. A kot je videti na posnetku, se starostnik ne vda in pokaže pesti. 77-letnik se je s svojo borbenostjo uspešno otresel storilca, ki je zbežal brez denarja, so sporočili s policije.