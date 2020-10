Borca Islamske države obtožena mučenja in uboja štirih Američanov

Šest let po tem, ko so pripadniki Islamske države obglavili ameriške talce, sta dva njihova pripadnika v ZDA obtožena dejanj terorizma, zaradi usmrtitve štirih Američanov. Sodišče Britancema Alexandi Koteyju in El Shafee Elsheiku očita, da sta bila del t. i. Beatlov, islamske teroristične celice, ki je bila vpletena v ugrabitve in mučenja v Iraku in Siriji.

Ameriški pomočnik generalnega državnega tožilca John Demers je na tiskovni konferenci dejal, da so obtožbe "rezultat dolgoletnega trdega dela v prizadevanju za pravičnost" štirih umrlih Američanov - Jamesa Foleyja, Stevena Sotloffa, Kayle Mueller in Petra Kassigapiše BBC.Demers je nagovoril tudi družine žrtev in dejal: "Čeprav vam vaših otrok ne moremo vrniti, bomo storili vse, kar bomo lahko. Dosegli bomo pravico zanje, za vas in za vse Američane." Krvnika sta bila v sredo iz Iraka prepeljana v ZDA, sedaj se nahajata v FBI-jevem priporu, sodilo pa se jima bo na ameriškem zveznem sodišču v Virginiji. Dvojica je obtožena ugrabitve, mučenja in povzročitve smrti talcev ter sodelovanja s terorističnimi organizacijami. Obtoženca vsa dejanja zanikata. icon-expand Alexanda Kotey in El Shafee Elsheikh, islamska skrajneža FOTO: AP Direktor FBI Christopher Wray je na ameriški tiskovni konferenci dejal: "Žalujemo ne samo zaradi ameriških žrtev, temveč tudi zaradi britanskih žrtev Davida Hainesa in Alana Henninga ter za vsemi žrtvami, ki so trepele zaradi Isisove krutosti." Velika Britanija je Elsheikhu in Koteyu odvzela državljanstvo, ker sta po vstopu v ISIS po njihovem mnenju ogrozila nacionalni varnosti države piše CNN. Grozi jima dosmrtni zapor. Glavni državni tožilec William Barr se je z Veliko Britanijo dogovoril, da moške izročijo ZDA, vendar brez možnosti izreka smrtne kazni. icon-expand Islamski borci. FOTO: Reuters Usmrtitve posneli in jih predvajali na družbenih omrežjih Brutalni vodja krvnikov Mohammed Emwazi, znan kot Jihad John, ki je vihtel nož v zloglasnih videoposnetkih Islamske države, je bil ubit leta 2015 v ameriškem napadu z brezpilotnimi letali. Prav tako kot obtoženca je bil tudi Emwazi vzgojen v Londonu. Skupaj s četrtim Londončanom, Aine Davis, so jih ujetniki, zaradi svojih britanskih naglasov poimenovali Beatli. Žrtvam med katerimi so bili tudi ameriški novinarji ter humanitarni delavci iz Velike britanije in ZDA so odrezali glave, njihovo smrt pa posneli in predvajali na družbenih omrežjih.