V eskalaciji med izraelskimi silami in teroristično palestinsko organizacijo Hamas prihaja do vse več žrtev, na udaru so tudi stanovanjske stavbe in hiše, pa tudi vojaški kompleksi. Hamas trdi, da je zajel skupno že 14 glavnih izraelskih tankov Merkava Mk4. Teh trditev ni mogoče preveriti. So pa vsaj enega, sodeč po posnetkih, uničili.

Video, ki ga je objavila skupina Hamas, kaže, da naj bi zajeli več glavnih bojnih tankov izraelske vojske, ki tehtajo po 65 ton in se ponašajo s 120 milimetrskim topom. Na enem izmed posnetkov je videti, da na tank iz drona pade granata, kar je privedlo do eksplozije. Tank Merkava se je začel razvijati leta 1999, proizvodnja pa je začela leta 2004. Merkava IV je bil zasnovan za hitro popravilo in zamenjavo poškodovanega oklepa z modularnim oklepom, ki ga je mogoče enostavno odstraniti in zamenjati. Zasnovan je tako, da je stroškovno učinkovit pri proizvodnji in vzdrževanju; stane manj kot nekateri drugi tanki, ki jih uporablja zahodna vojska. Tank je zasnovan tako, da je zaščita posadke prednostna naloga, vsak del konstrukcije pa naj bi prispeval k preživetju posadke. Oklep tanka je utrjen z reaktivnimi oklepnimi ploščicami in naprednimi sistemi aktivne zaščite, ki lahko zaznajo in prestrežejo prihajajoče grožnje, še preden te zadenejo tank. A tudi tako dober tank lahko postane žrtev na 'modernem bojišču'. Hamas namreč trdi, da jih je nekaj uničil, nekaj pa naj bi jih tudi zajeli. Poleg tega naj bi zavzeli tudi vojaški kompleks. Vojni poznavalec ruskih korenin Sergej Sumleni sicer ocenjuje, da bi lahko Hamas za takšen napad z dronom usposobila le Rusija. Tudi zaradi tega ker so vodje Hamasa že večkrat obiskale Moskvo ter se tam srečale z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in čečenskim voditeljem Ramzanom Kadirovim. Te trditve niso preverjene. Uničevanje glavnih bojnih tankov s "cenenimi droni" je sicer pogosto viden prizor z ukrajinskega bojišča, kjer obe strani na ta način uničujeta nasprotnikove tanke, oklepnike in druge kose težkega orožja.