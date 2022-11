'Bordel Evrope' hkrati raj za trgovce z ljudmi

Nemčija ima enega najbolj liberalnih zakonov o prostituciji. Izmenjava spolnih uslug za denar je v državi legalna, hkrati pa zakon predvideva tudi visoko zaščito spolnih delavk. A strokovnjaki opozarjajo, da je stanje v praksi precej drugačno od tistega na papirju. Lahkotni zakoni v državo privabljajo tudi trgovce z ljudmi. Nekateri pravniki zato predlagajo ponovno kriminalizacijo prostitucije. 'Poslovni model prostitucije bi tako za organiziran kriminal postal neprivlačen,' menijo.

V Nemčiji je prostitucija vse do leta 2002 veljala za nemoralno. Takrat pa so uvedli nov zakon, s katerim so prostitucijo legalizirali, hkrati pa so spolne delavke postale bolj zaščitene. Zakon slednje ščiti pred izkoriščanjem, prav tako so z zakonom pridobile socialno in pravno zaščito. Leta 2017 so v državi zakon spremenili – na način, ki predvideva še večjo varnost prostitutk. A strokovnjaki z različnih področij opozarjajo, da se resnično stanje spolnih delavk v državi precej razlikuje od tistega na papirju.

icon-expand Vhod v znano hamburško ulico, kjer prostitutke svoje usluge nudijo skozi okna. Mladoletnim in ženskam je vstop na ulico prepovedan. FOTO: Shutterstock

Nemčija kot raj za trgovce z ljudmi "Nemčija ima enega najbolj liberalnih zakonov o prostituciji in velja za bordel Evrope, a hkrati tudi za raj za trgovce z ljudmi," je opozorila Inge Bell, predsednica nemškega inštituta za uporabno analizo kriminala. "Ta dvomljivi sloves, ki si ga je Nemčija v zadnjih 20 letih pridobila na mednarodni ravni, je posledica politične napake," je dodala Bellova.



icon-expand Zaprt bordel v nemškem mestu Duisburg med pandemijo covida. FOTO: Shutterstock

Nemški zakon o prostituciji na primer predpisuje tudi obvezno registracijo spolnih delavk, zdravstveno svetovanje, obvezno licenco za prostitucijo in obvezno uporabo kondomov. A po podatkih nemškega zveznega statističnega urada je bilo leta 2021 pri oblasteh registriranih le okoli 23.000 spolnih delavk, čeprav naj bi bilo dejavnih približno 250.000 do 400.000 prostitutk, poroča nemški medij Focus. Prav tako 90 odstotkov prostitutk prihaja iz tujine, velik del teh pa naj bi v Nemčijo prisilno pripeljali tihotapci z ljudmi. Ti nato mnogim prostitutkam, ko prestopijo nemško mejo, odvzamejo potne liste. Ženske tako postanejo odvisne od svojega zvodnika. "Te ženske so nasilno potisnjene v prostitucijo in so brez lastnega stanovanja in brez zdravstvenega zavarovanja," opozarjajo strokovnjaki.

icon-expand Nočno življenje v nemškemu Hamburgu. FOTO: Shutterstock

Med strokovnjaki, ki opozarjajo na problematiko trgovine z ljudmi v Nemčiji, sta tudi pravnika Ulrich Rommelfanger in Elke Mack. "Človeško dostojanstvo, ki je v nemški ustavi zapisano kot najvišje načelo, se trenutno presoja predvsem na podlagi vprašanja avtonomije človekovih odločitev," sta dejala in opozorila, da avtonomijo prostitutk spodkopava nepoznavanje jezika, odvzem osebnih dokumentov in uživanje drog. "V trenutku ko so ljudje objektivizirani s strani tretjih oseb, nimajo več izbire za svobodno osebno vrednostno presojo, ker niso več avtonomni," menita pravnika. Opozorila sta, da zakon o prostituciji predvideva, da spolne delavke delujejo prostovoljno, kar pa v industriji prostitucije večkrat ne drži.

icon-expand Protesti proti prostituciji leta 2020 v Nemčiji. FOTO: Shutterstock