Borell članicam EU predlaga prekinitev dialoga z Izraelom, Nemčija to zavrača

Spomnil je, da je Borrell že po oktobrskem zasedanju v Luxembourgu napovedal, da bo na tokratnem ministrskem zasedanju ministre pozval, naj preučijo, ali je Izrael prekršil določili iz pridružitvenega sporazuma glede spoštovanja človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava.

Sporazum med EU in Izraelom iz leta 2000 med drugim predvideva redne izmenjave za krepitev odnosov in nadaljnji razvoj partnerstva. Navaja tudi, da odnosi med pogodbenicama temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in načel demokracije.

Diplomati so za nemško tiskovno agencijo dpa, ki je v sredo poročala o Borrellovem predlogu, pojasnili, da prekinitev institucionalnega političnega dialoga ne pomeni prekinitve pridružitvenega sporazuma ali pridružitvenega sveta, v okviru katerega strani razpravljata o izvajanju sporazuma.

Potezo visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU, ki se poslavlja s položaja, je po mnenju diplomatov mogoče pojasniti tudi z dejstvom, da je EU že pred meseci prosila Izrael za sejo pridružitvenega sveta. Na njej bi razpravljali o razmerah na območju Gaze in obtožbah proti Izraelu, a z izraelsko vlado niso uspeli doseči dogovora o organizaciji srečanja.

Da bo predlog prejel potrebno soglasno podporo držav članic, je sicer malo verjetno, saj so članice glede vojne na Bližnjem vzhodu precej razdeljene. Slovenija predlog – razprava o njem se šele začenja – po neuradnih informacijah podpira. Ponedeljkovega zasedanja se bo udeležila zunanja ministrica Tanja Fajon.

Nemčija nemudoma zavrnila predlog

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa politični dialogi v okviru pridružitvenega sveta EU–Izrael omogočajo redno razpravo o spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in zagotavljanju humanitarne pomoči prebivalcem Gaze. Po drugi strani prekinitev dialoga ne bi pomagala nikomur, ne na palestinski ne na izraelski strani, je še zapisalo ministrstvo.