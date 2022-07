Boris Johnson in strategija 'mrtve mačke', ki ne deluje več

Nekdanji britanski premier David Cameron je nekoč Borisa Johnsona označil za "mastnega pujska", ki se je sposoben izviti iz vsakega škandala. Toda operacija "Reši velikega psa", ki so jo njegovi zavezniki sprožili v začetku tega leta na vrhuncu škandala Partygate, ni uspela rešiti Johnsona. Njegovi poslanci niso bili več pripravljeni tolerirati njegovih laži in izmikanja odgovornosti, Johnson pa je nato po cunamiju odstopov ministrov podlegel pritisku in se, čeprav nerad, poslovil.

Boris Johnson je minuli četrtek po številnih pozivih, čeprav nerad, vendarle odstopil s položaja vladajoče stranke ter premierskega stolčka. Vlogo premierja bo opravljal, dokler ne imenujejo njegovega naslednika.

Johnsona Britanci radi primerjajo z mačko z devetimi življenji, ki je preživela številne škandale in politične krize. Vendar je, kot kaže, Johnson na koncu porabil vseh devet življenj, njegovi ministri pa so mu obrnili hrbet.

icon-expand Johnson v družbi princa Charlesa. FOTO: AP

Leta 2016 je Johnson v BBC-jevi oddaji Booktalk razpravljal o svoji "brilijantni strategiji" za komuniciranje z mediji. Posnetek je postal aktualen pred nekaj meseci ob izbruhu afere partygate, ko so se zvrstili pozivi k odstopu. "Imam brilijantno novo strategijo - narediti toliko napak, da nihče ne ve, na kaj se osredotočiti," je takrat dejal Johnson. "Medije zasujte s toliko spodrsljaji, da bodo zmedeni." Kot pišejo britanski mediji, je bil Johnson mojster odvračanja pozornosti. Gre za t.i. strategijo "mrtve mačke" in zamisel njegovega nekdanjega svetovalca Lyntona Crosbyja. Če ste na večerji in naredite hudo napako - recimo, da vas ujamejo na laži - je čas za operacijo "mrtva mačka". "Vzamete jo iz torbe, jo odvržete na mizo in nemudoma se bodo vsi odzvali. Ljudje se bodo prepirali in se spraševali, kaj storiti z mrtvo mačko, na vašo grozno napako pa bodo pozabili. Glavni namen te strategije je, da zagotavlja kritje. Po besedah britanskih novinarjev je Johnson velikokrat v parlamentu, ko so mu postavili vprašanje, posegel po omenjeni strategiji, na vsebino vprašanja pa se ni osredotočil. V začetku aprila, ko se je moral soočiti z nespodbudnimi ocenami inflacije, je Johnson raje predstavil načrte za prodajo javne radiotelevizije Channel 4.

icon-expand Boris Johnson in njegova značilna neukrotljiva frizura. FOTO: AP

Ko se je ponovno znašel sredi škandala in soočil s pozivi k odstopu, je napovedal dogovor z Ruando, na podlagi katerega bi v to afriško državo prepeljali na desettisoče migrantov. Postal je tudi prvi britanski premier, ki so mu dokazali, da je kršil zakon. Policijska preiskava je namreč pokazala, da je na vrhuncu pandemije kršil pravila lastne vlade, v svoji rezidenci je prirejal zabave, na katerih ni manjkalo alkohola.