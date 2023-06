Boris Johnson odstopil s položaja poslanca

V izjavi, ki jo je podal po odstopu, je nekdanji premier dejal: "Nisem lagal in verjamem, da odbor v srcu to ve."

Johnson je odbor obtožil, da so se spravili nanj in da ga skušajo izgnati. "Še vedno niso predložili niti kančka dokaza, da sem zavestno ali pa ne namenoma zavajal parlament," je dejal v izjavi. Marca je Johnson odboru priznal, da je zavajal parlament, a je zanikal, da je to storil namerno.

Konec meseca maja je z mesta pomočnika notranje ministrice Priti Patel odstopil britanski poslanec Paul Holmes ter dejal, da so ga nova razkritja v poročilu o aferi Partygate, s katero se že dlje časa sooča britanski politični vrh, "šokirala in razjezila". Johnson je takrat vztrajal, da ne bo odstopil.

Po objavi obsežnega poročila o kršitvah na Downing Streetu je Johnson konec maja znova zavračal vprašanja o t. i. aferi Partygate z besedami, da je nanje že podal "obsežne in izčrpne odgovore". Ko so ga vprašali, zakaj je dopuščal takšno obnašanje na zabavah na Downing Streetu, kjer so prisotni popili toliko alkohola, da jim je bilo slabo, se zapletali v spore ter napadali varnostnike in čistilke, se je britanski premier znova skušal izogniti odgovornosti.