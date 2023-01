Boris Johnson: Putin mi je na predvečer vojne grozil z raketnim napadom

Po poročanju BBC je Boris Johnson grožnjo prejel, po tem, ko je v dolgem klicu februarja 2022 Putinu dejal, da bi bila vojna "popolna katastrofa". Podrobnosti o pogovoru razkriva BBC-jev dokumentarni film, ki se ukvarja s Putinovo komunikacijo s svetovnimi voditelji.

Johnson naj bi Vladimirju Putinu dejal, da bo invazija prinesla le še več zahodnih sankcij in Natovih vojakov na ruski meji. Putin naj bi tudi obljubljal, da se Ukrajino v bližnji prihodnosti ne bo pridruževala Natu. "Na neki točki mi je zagrozil: 'Boris, ne želim ti nič slabega, ampak raketa bi potrebovala samo minuto'. Ampak mislim, da se je glede na zelo sproščen ton, ki ga je imel, samo poigraval z mojimi poskusi, da bi ga prepričal v pogajanja." Johnson je še dejal, da je bil Putin "zelo seznanjen" z okoliščinami.

Devet dni po klicu, 11. februarja, je v Moskvo na pogovore z ruskim kolegom Sergejem Šojgujem odpotoval britanski minister za obrambo Ben Wallace. Kot povedo v dokumentarcu, je Wallace zapustil Moskvo z zagotovilom, da Rusija ne bo napadla Ukrajine, kljub temu, da sta obe strani vedeli, da je to laž. Sestanek je opisal kot "demonstracijo ustrahovanja ali moči". "Lagal ti bom, veš, da lažem, in vem, da veš, da lažem, in še vedno ti bom lagal," sestanek danes opisuje britanski minister za obrambo. Po njegovem mnenju je bila tako "hladna, ampak neposredna laž", potrdilo, da se bo invazija začela. Ob odhodu, pripoveduje Wallace, mu je načelnik ruskega generalštaba Valerij Gerasimov dejal, da Rusija "nikoli več ne bo ponižana".

Manj kot 14 dni kasneje se je invazija začela. Johnson je sredi noči prejel klic Volodimirja Zelenskega. "Zelenski je bil zelo, zelo miren. Povedal mi je, da napadajo povsod." Johnson naj bi ukrajinskemu predsedniku ponudil evakuacijo, vendar jo je zavrnil. "Herojsko je ostal tam."