Boris Johnson zaradi omikrona napovedal strožje ukrepe, na Danskem bodo zaprli šole

Od ponedeljka na Otoku zaradi zaskrbljenosti pred širjenjem nove različice koronavirusa omikron državljanom svetujejo, da naj, če le lahko, delajo od doma. Od petka bodo zaščitne maske spet obvezne v večini zaprtih prostorov. Med drugim bo nošnja mask znova obvezna v gledališčih in kinodvoranah. Te sicer ne bodo potrebne v situacijah, ki niso praktične, kot so prehranjevanje, pitje, telesna vadba, petje, je po poročanju Sky News na novinarski konferenci povedal premier Boris Johnson.

Covidno potrdilo bodo zdaj tam potrebovali za vstop v nočne klube in za na prizorišča, kjer se zbira večje število ljudi. Še vedno bodo veljavna tudi potrdila tistih, ki so prejeli dva odmerka cepiva proti covid-19, čeprav bo to predmet razprav, je napovedal Johnson. Spremenili bodo pravila za stike okuženih. Namesto izolacije se bodo morali ti odslej vsakodnevno testirati.

Strožji ukrepi tudi na Danskem

Nova različica skrb zbuja tudi drugod po svetu. Na Danskem tako zaradi širjenja omikrona zapirajo šole in omejujejo nočno življenje. Omikron sicer zaenkrat ne povzroča hujših oblik bolezni, tako kot prejšnje različice, zato "ni zelo verjetno", da bi popolnoma obšel zaščito, ki jo dajejo cepiva, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Podjetji Pfizer in BioNTech sta sporočili, da je njuno cepivo proti covidu-19 učinkovito tudi proti koronavirusni različici omikron, vendar pa so za zadostno učinkovitost potrebni trije odmerki.