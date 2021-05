Johnson namerava kljub širjenju indijskega seva odpraviti še zadnje ukrepe

Britanski premier Boris Johnson kljub širjenju indijskega seva ne vidi razloga, da se njegova vlada ne bi držala načrta odpiranja in 21. junija odpravila še zadnje epidemiološke ukrepe. Otočani in otoški mediji medtem premlevajo vse, kar je včeraj o posledicah vladnega neukrepanja in prepoznega ukrepanja v prvih mesecih pandemije in tudi kasneje povedal Johnsonov nekdanji glavni svetovalec Dominic Cummings. V parlamentu so Cummingsa kar sedem ur zasliševali o odzivu oblasti na pandemijo, ki je zahtevala že najmanj 128.000 življenj.

