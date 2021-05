Britanski premier se je tretjič poročil

V soboto malo po 14.30 so namreč morali obiskovalci zapustiti katedralo, osebje pa jim je pojasnilo le, da bodo cerkev zaprli. Približno pol ure pozneje se je po besedah prič pred glavni vhod v katedralo pripeljala limuzina, iz katere je izstopila Johnsonova nevesta. 33-letnica je po poročanju britanskega tabloida The Sun nosila dolgo belo obleko, ni pa imela tančice.

Iz premierjevega kabineta informacij o poroki niso želeli komentirati. "Striktno so mi naročili, da ne smem komentirati," je po poročanju Sky Newsa dejal eden od zaposlenih na Downing Street. Uradni predstavnik para za stike z javnostmi pa je dejal, da je šlo za zaseben družinski dogodek in da ne komentira osebnih zadev.

Datum poroke sta novopečena zakonca zelo uspešno skrivala. Še pred dnevi so namreč britanski mediji poročali o tem, da naj bi parček načrtoval razkošno poletno poroko. Sorodnike in prijatelje naj bi obvestila, da si za njuno praznovanje rezervirajo datum 30. julij 2022. Downing Street sicer tudi teh informacij ni želel komentirati.

Poroke so v Angliji trenutno zelo omejene zaradi protikoronskih ukrepov. Možne so le manjše poroke do 30 ljudi, pri tem pa morajo svatje upoštevati stroge zaščitne ukrepe. Prav tako oblasti odsvetujejo ples in glasno petje, saj da se s tem poveča nevarnost prenosa okužbe.

To je sicer Johnsonova tretja poroka. Prvič se je poročil z Allegro Mostyn-Owen leta 1987, ko je bil star 23 let. Ločila sta se po šestih letih zakona. Leta 1993, le 12 dni po tem, ko je bila ločitev dokončna, se je Johnson nato poročil s svojo drugo ženo Marino Wheeler. V zakonu so se jima rodili štirje otroci, dve hčerki in dva sina. A Johnson Wheelerjevi ni bil zvest, saj je imel v času njunega zakona več razmerij. V razmerju s Helen Macintyre je dobil še eno hčerko. Z Wheelerjevo sta se ločila leta 2018.