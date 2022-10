Borrell bo na neformalnem vrhu EU predlagal nadaljnjo vojaško podporo Ukrajini

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je izpostavila, da ne bodo sprejeli odločitev, temveč je srečanje priprava na formalni vrh EU čez dva tedna. Dejala je še, da so članice unije pripravljene razpravljati o tem, kje postaviti kapico za cene zemeljskega plina. Je pa to le prvi korak.

Pred Praškim gradom, kjer poteka vrh, se je sicer zbralo nekaj deset protestnikov z ukrajinskimi zastavami in zastavami EU. Ob prihodu predsednikov držav in vlad so vzklikali: "No veto, strong EU" (Ne vetu, močna EU) in Stronger together (Skupaj močnejši) ter nosili tudi napis Western tanks for Ukraine (Zahodni tanki za Ukrajino).

Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Robert Golob, imajo na dnevnem redu nadaljnje ukrepe za soočanje z energetsko draginjo, odziv na rusko zaostrovanje agresije na Ukrajino ter nadaljnjo vojaško, finančno, humanitarno in politično podporo tej državi. Članice so sicer osmi sveženj sankcij proti Rusiji, ki vključuje tudi pravno podlago za cenovno kapico za rusko nafto, potrdile v četrtek.

Energetska kriza in vojna v Ukrajini sta zaznamovali tudi razprave na četrtkovem prvem zasedanju Evropske politične skupnosti. Več kot 40 evropskih voditeljev je enotno obsodilo rusko agresijo na Ukrajino.