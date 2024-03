Borrell dobil zeleno luč od večine ministrov: 'Rusi ne bodo zadovoljni'

Evropska unija hrani približno 200 milijard evrov sredstev ruske centralne banke, večino zamrznjenih v Belgiji. In medtem ko Ukrajini nevarno primanjkuje streliva, prizadevanja ZDA, da bi pridobila nova sredstva za orožje, pa so v kongresu zastala, se Borrell trudi, da bi Ukrajini vso potrebno pomoč zagotovila prav EU.

Evropska centralna banka (ECB) je sicer v preteklosti večkrat posvarila pred zasegom ruskega premoženja, saj bi to lahko spodkopalo zaupanje v valuto evro in trge EU. Toda Borrell je zagotovil, da ne bodo vzeli nobenega premoženja, le nepričakovane dobičke, ki jih ustvarijo. O tem naj bi sedaj govoril tudi z ECB.

90 odstotkov denarja bi dali v poseben sklad, ki ga številne države EU že uporabljajo za povračilo sredstev. Ostalih 10 odstotkov bi dali v proračun EU za pomoč pri krepitvi obrambne industrije Ukrajine. In države, ki nasprotujejo pošiljanju orožja, bi lahko na podlagi tega zagotovile, da ne oborožujejo Ukrajine. Proračuna EU namreč ni mogoče uporabiti za nakup orožja, vendar posebni sklad – znan kot Evropska mirovna pomoč – deluje izven proračuna in mu ni treba spoštovati istih pravnih standardov ali čakati odobritve Evropskega parlamenta, piše AP.

"Ta koalicija ne bo dovolila, da Ukrajina propade. In svobodni svet ne bo dovolil, da Ukrajina propade," je dejal Austin, ko je nagovoril več kot 50 obrambnih voditeljev iz Evrope in vsega sveta v letalski bazi Ramstein v Nemčiji. Med zasedanjem so voditelji drugih držav namreč razpravljali o novi pomoči Ukrajini, nemški obrambni minister Boris Pistorius pa je ob tem naznanil, da bo Nemčija zagotovila strelivo ter oklepna in transportna vozila v vrednosti približno 500 milijonov evrov.

"Ukrajini pomagamo s tistim, kar najbolj potrebuje pri njeni obrambi pred rusko agresijo," je poudaril.

Obrambni uradniki v ZDA sicer redno opozarjajo, da so ukrajinske enote na fronti omejene in da jim zmanjkuje streliva. Nedavno so se morali umakniti iz Avdivke, vojaki pa so se pritožili, da jim zmanjkuje streliva.

A Austin zagotavlja, da se ZDA ne bodo umaknile. "Ukrajinske enote se soočajo s težkimi razmerami, ukrajinski civilisti pa so pod udarom ruskih raket in iranskih brezpilotnih letal. Toda Ukrajina se ne bo umaknila in tudi ZDA ne."