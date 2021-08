Borrell: EU se bo morala pogovarjati s talibani

"Morali bomo stopiti v stik z oblastmi v Kabulu. Talibani so zmagali v vojni, torej se bomo morali pogovarjati z njimi, da bi se vključili v dialog, takoj ko bo treba, da bi preprečili humanitarno in morebitno migracijsko katastrofo," je dejal Borrell, pri čemer je opozoril, da to ne pomeni hitrega uradnega priznavanja njihove oblasti.

Zunanji ministri držav članic Evropske unije so danes na izrednem zasedanju razpravljali o nedavnem razvoju dogodkov in razmerah v Afganistanu, kjer se varnostni položaj po vrnitvi talibanov na oblast slabša. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell se je za sklic izrednega srečanja odločil po zadnjih dogodkih v Afganistanu in intenzivnih stikih s partnerji v minulih dneh. Namen izrednega srečanja je bil podati prvo oceno stanja in razpravljati o pristopu EU do novonastale situacije v Afganistanu.

"Ne gre za uradno priznanje, gre za vzpostavitev stika, " je pojasnil. Afganistanske oblasti bomo obravnavali takšne, kakršne so, obenem pa bomo ostali budni v luči spoštovanja mednarodnih obveznosti in človekovih pravic. Pri tem je še posebej izpostavil položaj in pravice žensk in deklet.

EU je v izjavi, ki so jo objavili po sestanku, tudi pozvala k takojšnji prekinitvi vsakršnega nasilja, ponovni vzpostavitvi varnosti in reda ter zaščiti in spoštovanju civilistov, dostojanstva in lastnine v Afganistanu. V zvezi s tem EU izraža globoko zaskrbljenost glede poročil o resnih kršitvah in zlorabah človekovih pravic v državi.

Razmere so se zaostrile 20 let po začetku vojaške operacije ZDA in zaveznic v Afganistanu, je ob tem spomnil Borrell. Na začetku "te dolge zaveze je bila potreba po uničenju Al Kaide", kasneje pa se je postopno premaknila k vzpostavitvi sodobne države, ki je sposobna zagotoviti svoboščine in temeljne pravice, zlasti za ženske in dekleta. "Danes, 20 let kasneje, lahko rečemo, da je prvi del misije uspel, drugi del pa ne," je ob tem dejal Borrell.

Po njegovih besedah je treba zagotoviti, da nov politični položaj v Afganistanu po vrnitvi talibanov ne bo vodil do obsežnih migracijskih tokov proti Evropi. Pri tem je nujna koordinacija med članicami EU in tranzitnimi državami. "Nuditi bomo morali podporo tranzitnim in sosednjim državam Afganistana," je dejal Borrell, ki je na virtualni novinarski konferenci sodeloval iz Madrida.

Sicer je glavna prioriteta zagotoviti varno evakuacijo državljanov EU, ki so še v Afganistanu, in Afganistancev, ki so delali za EU, če ti želijo zapustiti državo. "Ne moremo jih zapustiti in delamo vse, kar je v naši moči, da jih pripeljemo na varno v države članice EU," je dejal.