Borrell: Nasilna represija se mora takoj končati

Josep Borrell je v petek v telefonskem pogovoru iranskemu zunanjemu ministru Huseinu Amiru Abdolahjanu ponovno izrazil "jasno in enotno stališče EU, da imajo ljudje v Iranu pravico do mirnih protestov in zaščite temeljnih pravic".

"Nasilna represija se mora takoj končati. Protestnike je treba izpustiti," je Borrell na Twitterju pozval Iran.

EU naj bi v ponedeljek na zasedanju zunanjih ministrov odločala o uvedbi sankcij proti Teheranu zaradi nasilnega zatiranja protestov, ki že en mesec potekajo zaradi smrti 22-letne Mahse Amini po policijskem pridržanju. Kurdinjo je pridržala moralna policija, ker naglavne rute domnevno ni nosila v skladu s strogimi islamskimi predpisi o oblačenju žensk v javnosti. Aktivisti trdijo, da je umrla zaradi udarca v glavo, medtem ko policija zavrača krivdo za njeno smrt in zanika, da bi jo pretepali ali z njo slabo ravnali. Policija je po smrti zatrdila, da ni dokazov o kakršnem koli trpinčenju in da je mladenka umrla zaradi "nenadne odpovedi srca".