Borrell obljubil konkretne predloge za nove sankcije proti Rusiji

Enega najglasnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, Alekseja Navalnega, so konec januarja pridržali ob vrnitvi v Rusijo, kamor se je vrnil iz Nemčije, kjer se je zdravil zaradi zastrupitve z novičokom. V domovino se je vrnil kljub opozorilom ruske vlade, da ga čaka morebitna aretacija. Na začetku preteklega tedna je bil nato obsojen na tri leta in pol zaporne kazni zaradi kršenja pogojne kazni. Kremelj pa je prejšnji teden zaradi domnevne udeležbe na demonstracijah v podporo Navalnemu izgnal tri diplomate iz Nemčije, Poljske in Švedske.

Da diplomati v Rusiji niso več zaželjeni je odjeknilo le nekaj ur po srečanju visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella in ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova v Moskvi. Izgon diplomatov je v EU sprožil ostre odzive, v povračilo so se Nemčija, Švedska in Poljska odločile za izgon ruskih diplomatov.