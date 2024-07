Borrell predlaga odpravo ukrepov proti Kosovu

"Države članice razpravljajo o mojem predlogu za odpravo ukrepov proti Kosovu," je po zasedanju zunanjih ministrov EU v Luksemburgu povedal Borrell. Ukrepe bi odpravili postopoma, a hitro, je dodal.

EU od junija lani proti kosovskim oblastem izvaja niz ukrepov na političnem in finančnem področju, ker niso storile dovolj za umiritev napetosti na severu Kosova. Te so izbruhnile po lokalnih volitvah v večinsko srbskih občinah aprila lani.

Spričo razprave o odpravi ukrepov se je Borrell odločil, da za sredo skliče nov krog pogovorov v okviru dialoga o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino. Na pogovore je povabil srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega premierja Albina Kurtija.

Zunanjim ministrom EU so se sicer danes na delovnem kosilu v Luksemburgu pridružili njihovi kolegi iz držav Zahodnega Balkana. V ospredju pogovorov je bila uskladitev njihove zunanje in varnostne politike z evropsko.

"Usklajenost zahodnobalkanskih držav z našo skupno zunanjo in varnostno politiko je izraz strateške izbire in zavezanosti članstvu. Ohranjanje tesnih vezi z režimom ruskega predsednika Vladimirja Putina pa ni skladno z gradnjo skupne prihodnosti z in v Evropski uniji," je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije.

EU je države Zahodnega Balkana, ki se želijo pridružiti EU, že večkrat pozvala, naj svojo zunanjo politiko uskladijo z evropsko. Ti pozivi so namenjeni predvsem Srbiji, ki zaradi tesnih odnosov z Moskvo ne želi uvesti sankcij proti njej, ki jih je EU sprejela zaradi ruske agresije na Ukrajino.