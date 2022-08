Borrell: Srbija in Kosovo dosegla dogovor glede dokumentov

Srbija in Kosovo sta dosegla dogovor glede dokumentov, ki jih bodo potniki potrebovali za prehajanje meje, je na spletu sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell. EU naj bi namreč prejela zagotovila kosovskega premierja Albina Kurtija, da bodo lahko kosovski Srbi in vsi drugi državljani mejo lahko prehajali z osebnimi izkaznicami.

Po pogovorih, v katerih je posredoval Bruselj, je Srbija pristala na odpravo vstopno-izstopnih dokumentov za imetnike kosovskih osebnih izkaznic, Kosovo pa je pristalo, da teh dokumentov ne bo uvedlo za srbske imetnike osebnih dokumentov, je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Joseph Borrell zapisal na Twitterju. Kosovski Srbi in vsi drugi državljani bodo lahko z osebnimi izkaznicami potovali med Kosovom in Srbijo, EU je pravkar prejela zagotovila kosovskega premierja Albina Kurtija v zvezi s tem, je sporočil. "To je evropska rešitev. Čestitamo obema voditeljema za to odločitev," je še zapisal Borrell.

icon-expand Josep Borrell FOTO: AP

Priština je 1. avgusta želela uvesti nova pravila glede osebnih dokumentov in registrskih tablic, ki jim kosovski Srbi in Beograd nasprotujejo. Pravila so predvidevala izdajo začasnega vstopno-izstopnega dokumenta za srbske državljane, ki velja 90 dni, ter obvezno zamenjavo srbskih registrskih tablic za kosovske Srbe. Kosovski Srbi so takrat na cestah postavili barikade, Priština pa se je z mednarodnimi partnerji dogovorila za začasen odlog uveljavitve novih pravil do 1. septembra.