Petkovo trgovanje na ameriških borzah se je končalo z izrazitimi izgubami. Indeks S&P 500 je padel za 3,7 odstotka, tehnološko usmerjeni Nasdaq za 5,3 odstotka, Dow Jones pa za 1,9 odstotka. S&P 500 in Dow Jones sta tako zdrsnila v območje korekcije, kar pomeni, da sta od nedavnega vrha izgubila najmanj deset odstotkov vrednosti, navaja BBC.
Pod pritiskom so bile tudi evropske in azijske borze. Nemški DAX je izgubil 2,6 odstotka, francoski CAC 40 1,9 odstotka, britanski FTSE 100 pa odstotek. Med azijskimi trgi sta južnokorejski Kospi in japonski Nikkei 225 izgubila približno pet odstotkov. Tajvanski borzni indeks je padel za šest odstotkov, njegov tedenski padec pa je presegel 17 odstotkov, kar naj bi bil največji tedenski upad po letu 1990.
V središču pozornosti vlagateljev so predvsem vse večje naložbe v umetno inteligenco. Peščica največjih tehnoloških podjetij je v zadnjem letu zanje namenila več kot bilijon dolarjev, kar krepi strahove pred nastajanjem finančnega balona. Vlagatelji se namreč vse pogosteje sprašujejo, ali bodo tako obsežne naložbe prinesle pričakovane donose in kdaj.
Kljub temu povpraševanje po umetni inteligenci ostaja veliko. Strateg pri podjetju za tržne analize AlphaSense Ed Moya je za BBC ocenil, da vlagatelji zdaj predvsem iščejo odgovor na vprašanje, koliko so pripravljeni plačati za nadaljnjo rast. Wall Street naj bi se tako postopoma oddaljeval od nagrajevanja rasti za vsako ceno in vse bolj zahteval močnejše denarne tokove ter jasnejšo pot do dobičkonosnosti.
Delnice Anthropica so v petek na najnižji točki izgubile več kot 12 odstotkov in zdrsnile na približno 85 dolarjev (77,49 evra), s čimer so se približale začetni javni ponudbeni ceni 83 dolarjev (75,67 evra). Trgovanje so sklenile z 8,5-odstotnim padcem ter izničile približno polovico dobička, ki so ga dosegle ob prvem dnevu trgovanja.
Četrtkov borzni prvenec je bil sicer za podjetje, ki razvija umetno inteligenco, pomemben preizkus zanimanja vlagateljev za to panogo. Trgovanje se je začelo pri 111,50 dolarja (101,65 evra), delnica pa je dan končala pri 97,17 dolarja (88,59 evra), kar je pomenilo 17-odstotno rast glede na začetno ponudbeno ceno.
Analitiki ob tem opozarjajo, da so bila nihanja vrednosti delnic v prvih dneh oziroma tednih trgovanja pričakovana. Anthropic je namreč prvo podjetje, ki razvija napredne sisteme umetne inteligence in je vstopilo na borzo, zato nima neposrednih primerljivih konkurentov na trgu. Podobna nihanja so vlagatelji spremljali tudi pri podjetju SpaceX Elona Muska po njegovem borznem debiju junija.
Razprodajo so dodatno poglobile težave nekaterih največjih tehnoloških podjetij. Delnice proizvajalca čipov Nvidia so v petek izgubile 13,7 odstotka, potem ko so se pojavila poročila Reutersa, da naj bi ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) preiskovala računovodske prakse podjetja.
Več kot 7,6-odstotni padec so zabeležile tudi delnice Tesle in SpaceX, še poroča BBC. Na slednje je vplivala napoved prodaje obveznic, s katerimi namerava SpaceX financirati po navedbah podjetja največji nakup Nvidiinih čipov doslej. Meta je trgovanje sklenila z več kot petodstotnim padcem, Amazon pa je izgubil več kot štiri odstotke. Manjši padec sta zabeležila tudi Apple in Alphabet.
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