Petkovo trgovanje na ameriških borzah se je končalo z izrazitimi izgubami. Indeks S&P 500 je padel za 3,7 odstotka, tehnološko usmerjeni Nasdaq za 5,3 odstotka, Dow Jones pa za 1,9 odstotka. S&P 500 in Dow Jones sta tako zdrsnila v območje korekcije, kar pomeni, da sta od nedavnega vrha izgubila najmanj deset odstotkov vrednosti, navaja BBC.

Pod pritiskom so bile tudi evropske in azijske borze. Nemški DAX je izgubil 2,6 odstotka, francoski CAC 40 1,9 odstotka, britanski FTSE 100 pa odstotek. Med azijskimi trgi sta južnokorejski Kospi in japonski Nikkei 225 izgubila približno pet odstotkov. Tajvanski borzni indeks je padel za šest odstotkov, njegov tedenski padec pa je presegel 17 odstotkov, kar naj bi bil največji tedenski upad po letu 1990.

V središču pozornosti vlagateljev so predvsem vse večje naložbe v umetno inteligenco. Peščica največjih tehnoloških podjetij je v zadnjem letu zanje namenila več kot bilijon dolarjev, kar krepi strahove pred nastajanjem finančnega balona. Vlagatelji se namreč vse pogosteje sprašujejo, ali bodo tako obsežne naložbe prinesle pričakovane donose in kdaj.

Kljub temu povpraševanje po umetni inteligenci ostaja veliko. Strateg pri podjetju za tržne analize AlphaSense Ed Moya je za BBC ocenil, da vlagatelji zdaj predvsem iščejo odgovor na vprašanje, koliko so pripravljeni plačati za nadaljnjo rast. Wall Street naj bi se tako postopoma oddaljeval od nagrajevanja rasti za vsako ceno in vse bolj zahteval močnejše denarne tokove ter jasnejšo pot do dobičkonosnosti.