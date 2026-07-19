Bos na Triglav

Čeprav se z bosonogim planinarjenjem ukvarja že 5 let je bil vzpon na Triglav dolgoletna želja Igorja Šehića. In ko se je pojavila ideja, da v humanitarne namene bos osvoji Triglav so takoj stekle priprave, ki so trajale tri mesece. Od vsakodnevinih fizičnih do mentalnih treningov.

"Zadnje tri mesece je vsako moje pomikanje v notranjost sebe je vključevalo idejo soočanja z zelo veliko stopnjo bolečine, ki nastane zaradi večurnega kontakta stopala z ostro steno. Ta vzpon na Triglav je bil zelo dobro planiran in je treba povedati, da gre za zelo nevaren izzivu in nikakor ne bi priporočil, da to počno ljudje, ki za to niso pripravljeni."

Ko je napočil dan odprave je bil vzhičen, še danes ne morem pozabiti trenutka, ko sem prišel v dolino Vrat in se prvič zazrl v veličastno goro. Z žarom v očeh razlaga Igor. "Še zdaj se ježim, to je bil trenutek, ne morem verjeti, da bom končno dobil to priložnost."

Za večino od nas nepredstavljivo - biti bos v severni steni Triglava, za Igorja nekaj vsakdanjega. "Čutil sem bolečino v nogah, vendar sem z mentalnim treningom to bolečino presegel dodaja. Stopala me precej bolijo. V steni sem že tri ure in pol in prihajajo prvi trenutki, ko se telo bolečini ne more več prilagajati. Zdaj samo še dela glava. Bolj je strm teren v igri, bolj mi ustreza, ker uporabljam sprednji del stopala. Najtežje mi je makedam in grušč, zaradi kontakta pete z podlogo."

Stopalo zelo hitro prenaša temperaturo, pravi. "Ko sem stopil v sneg, me je samo hlad prvzel in je bil tako prekrasen občutek - darilo na poti proti Kredarici."

Čeprav je želel vrh Triglava doseči v enem dnevu, ga je ustavilo slabo vreme, zato se je odločil prespati in naslednje jutro osvojiti Aljažev stolp. Njegov največji strah pa niso bile poškodbe nog, saj kot pravi ima po letih bosonoge hoje natrenirana stopala. Najbolj se je bal kače. "Ne vem koliko bi bil zanimiv zame kačji ugriz v severni steni."

Ko je bil čas za sestop, pa ga ni opravil bos, saj kot pravi, sestopa vedno obut. "Ravno zaradi kontakta pete z podlogo. takrat je človek že utrujen in pride do krčenja mišic in tu so najpogostejše poškodbe."

Brez poškodb, brez ureznin. Čeprav bos ne preživi toliko časa,kot bi si želel, se zna pošaliti tudi na svoj račun. "Nimam nobenih problemo z žulji, niti s pomanjaknjem čevljev v moji številki v trgovinah, nimam teh težav."

Če je na naš intervju pritekel bosih nog, je tak tudi odšel, znova v teku do vznožja Sljemena in že začel kovati nove humanitarne izzive.