Piramide v BiH? 'Kjer so drugi videli hribe, sem jaz videl geometrijo'

Med arheološkim izkopavanjem so z geološkim sondiranjem odkrili betonske plošče, ki naj ne bi bile naravne. " Vzorce pravokotnih blokov smo poslali na sedem inštitutov za gradbeni material – Politecnico di Torino, Geopolymer institute v Franciji, inštituta na Češkem, Slovaškem, tri v BiH – vsi so potrdili, da gre za najkakovostnejši starodavni (geopolimerni) beton. Kako je to mogoče? Danes je vezivo za beton cement, oni pa so uporabili stopljeno glino."

Prepuščen sam sebi in v iskanju odgovorov je ustanovil neprofitno in nevladno fundacijo Arheološki park: Bosanska piramida Sonca , ki vodi izkopavanja in geoarheološka raziskovanja. Poiskal je ekipe strokovnjakov, ki so njegove trditve izmerile z instrumenti. " Kajti če lahko nekaj izmerite, lahko to znanstveno dokažete ," pojasni.

Ko je pred dvajsetimi leti zadeve začel raziskovati, ga nihče ni jemal resno. " Sodelovanje sem ponudil arheološkemu oddelku univerzitete v Sarajevu, kjer so mi rekli, da poznajo vsak kvadratni meter BiH in da pri nas zagotovo ni piramid. A dejstvo je, da mi v 90 odstotkih ne vemo, kaj je pod zemljo – ne samo v BiH, niti v Sloveniji, Srbiji, Nemčiji, Italiji! Šel sem v Narodni muzej BiH, kjer so mi rekli: mi nismo imeli faraonov, torej ne moremo imeti piramid. Takrat sem ugotovil, da ti ljudje nimajo pojma o piramidah. Piramide niso bile zgrajene kot grobnice za mrtve kralje ali faraone. Piramide so energetski stroji, ki jih je ustvarila inteligentna roka zato, da bi nam izboljšala življenje ," je prepričan.

Ostale strukture je poimenoval piramide Lune, Ljubezni, Zemlje in Zmaja. Toda kdo jih je zgradil in kdaj? "Mi mislimo, da vemo, kdo je gradil egipčanske piramide, a faraon Keops in njegovi sužnji niso imeli tehnologije in orodja, s katerim bi lahko obdelovali granitne plošče, imeli so samo baker, ki je zelo mehak material. Prav tako niso mogli nositi 220-tonskih blokov iz Asuana, 869 kilometrov severno do platoja Gize, niti jih dvigniti na višino 146 metrov. Torej jih niso gradili faraoni. Ko je kalif Al Mamun pred 1200 leti nasilno odprl piramido v Gizi, je v njenem podnožju našel morske školjke in sol, kar pomeni, da so piramide že stale v času nekih poplav. Konec zadnje ledene dobe se je zgodil pred približno 11.700 leti."

Najvišji hrib v Visokem – poimenoval ga je piramida Sonca – dosega višino 368 metrov, torej je znatno višji od Keopsove piramide, ki je visoka okoli 146 metrov. Ne samo, da je višja, imela naj bi tudi najnatančnejšo orientacijo med vsemi piramidami na svetu. " Trije bosanski geodeti so izmerili orientacijo severne strani piramide Sonca in potrdili, da je odstopanje od kozmičnega severa nič stopinj, nič minut in 12 sekund. Za primerjavo: Keopsova piramida odstopa za kar tri minute," pojasni naš sogovornik.

Različna datiranja, ki so jih opravili, in fosilizirani listi, ki so jih našli, so pokazala, da bosanske piramide segajo kar 30.000 let v preteklost in so torej veliko starejše od piramid v Egiptu. "Meni je jasno, to izziva kontroverzo. V šolah so nas učili, da so bili prva civilizacija Sumeri 6000 let pr. n. št. A ko sem hodil po svetu, sem videl, da obstaja ogromno takšnih anomalij, zaradi katerih bomo morali na novo napisati zgodovinske učbenike."

Odgovora na vprašanje, kdo je gradil bosanske piramide, nimamo, prizna Osmanagić – tako, kot ne vemo, kdo je gradil egipčanske. "Lahko pa rečemo, da je bila to neka zelo napredna civilizacija, ki je imela tehnologijo in sposobnost manipulirati z na milijoni tonami materiala. Poznali so energijo, vedeli so, kako generirati zelo specifične frekvence."

Fiziki in elektroinženirji so na vrhu piramide Sonca izmerili frekvenco 28 MHz. "Sevanje je v različnih časovnih obdobjih merilo pet neodvisnih skupin strokovnjakov iz različnih držav in prišli so do enakih rezultatov – na vrhu so izmerili kar 50-krat močnejše sevanje kot na dnu. Intenziteta sevanja je, bolj kot se oddaljujete od vrha, večja. Ta pojav se v znanosti imenuje skalarni valovi. Preučeval jih je že Nikola Tesla, v zadnjih 50 letih pa jih preučujejo ruski fiziki, ki so ugotovili, da skalarni valovi potujejo hitreje od svetlobne hitrosti. Torej bi prvi potencialni namen piramid lahko bila komunikacija na veliki oddaljenosti."