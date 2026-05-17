Tujina

Odprli 'bosanski Alcatraz': 'Pobeg iz zapora je praktično nemogoč'

Sarajevo, 17. 05. 2026 13.11 pred 57 minutami 2 min branja 27

Avtor:
N.L.
Nov zapor pri Sarajevu

Na vzpetini Igman nad Sarajevom so odprli najsodobnejši priporni kompleks v BiH, ki zaradi naprednih varnostnih sistemov in visokih zidov velja za nepremagljivega. Objekt sprejme do 150 zapornikov in prinaša znatno izboljšanje pravosodnega sistema, trdijo oblasti.

Po petih letih so zaključili gradnjo osrednje stavbe zapora - Objekt C, ki sicer spada pod Zavod za prestajanje kazni Sarajevo. Ob tem so odprli še upravno stavbo in stavbo za varnostne službe. Objekti se razprostirajo na 4500 kvadratnih metrih, opremljeni pa so z video in protipožarnim sistemom ter varnostnimi sistemi za nadzor dostopa in gibanja znotraj in zunaj objekta.

Nov kompleks lahko sprejme 150 zapornikov in pripornikov, ki še čakajo na sojenje. V objektu B, ki so ga odprli lani, je že nastanjenih 63 oseb, v starem objektu A pa prestaja zaporno kazen 32 obsojencev.

Lokalni mediji navajajo, da gre za največji in najsodobnejši priporni kompleks na Zahodnem Balkanu, skupaj s sodobnim zaporom v Vojkovićih pa so ga poimenovali novi "bosanski Alcatraz".

Posebno pozornost so namreč namenili prav varnosti, ki so jo ojačali z različnimi fizičnimi ovrami, med drugim tudi z od pet do deset metrov visokimi zidovi z žico, in drugimi tehničnimi sredstvi, da je vloga človeka pri skrbi za varnost minimalna. "Pobeg iz kompleksa je praktično nemogoč," je za Avaz dejal direktor zapora Munib Isaković.

Cilj projekta je bil, da povečajo obstoječe kapacitete in priporno enoto preselijo iz središča Sarajeva, zagotovijo humano obravnavo pripornikov in zapornikov ter varen delovni prostor za zaposlene.

4,8 milijona evrov je prispevala Evropska unija, 2,5 milijona bosanska vlada, navaja Euronews.

Bosna in Hercegovina Sarajevo Igman zapor pravosodje

KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kapetan
17. 05. 2026 14.03
To je zelo lepa novica 😊. Zdaj lahko peljejo domov iz Slovenije svoje sorojake, da se bodo počutili bolj domače.
Odgovori
+1
1 0
golobove drobtinice
17. 05. 2026 13.59
Naši se naj potrudijo in bosanske zapornike pri nas preselijo v bosanske zapore.
Odgovori
+4
4 0
zurc
17. 05. 2026 14.07
potem naj še en tak zapor naredijo ,da bo morda dovolj
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
17. 05. 2026 13.59
Nikoli v zgodovini civilizacij se ni kriminalcev tako ujčkalo kot se jih sedaj...
Odgovori
+3
3 0
Japa Jade
17. 05. 2026 13.47
A za 150 se to splača delat, stran vržen denar, pa sami stroški.
Odgovori
+5
8 3
misterbin
17. 05. 2026 13.47
Tudi iz Alkatraza so pobegnili .Ne pisati bedarij
Odgovori
+8
8 0
Podlesničar
17. 05. 2026 13.59
Neupešno.
Odgovori
-1
0 1
Fery Zaka
17. 05. 2026 13.44
V našega bi morali najprej strpati noter popolnoma vse, ki so imeli karkoli veze z gradnjo in financiranjem. Potem pa naprej, litijska, računalniki in tako dalje, po tem ključu.
Odgovori
+12
13 1
Japa Jade
17. 05. 2026 13.48
Na maske si pozabi, pa zgubljen tovornjak..
Odgovori
-2
3 5
Fery Zaka
17. 05. 2026 14.08
Saj sem napisal in tako dalje. Kandidatov je neskončno, mnogo preveč za en tak zapor.
Odgovori
0 0
Nidani
17. 05. 2026 13.44
Obstaja to? Da se ne da zbžat?
Odgovori
0 0
Nidani
17. 05. 2026 13.44
Zbežat *
Odgovori
0 0
genir
17. 05. 2026 13.55
Ja dva metra pod zemljo.
Odgovori
0 0
Podlesničar
17. 05. 2026 13.40
Hotel.
Odgovori
+1
3 2
daiči
17. 05. 2026 13.42
Hotel je pr ns. Dol so zapor nardil
Odgovori
+4
5 1
Podlesničar
17. 05. 2026 13.58
Za bosanske razmere je to hotel.
Odgovori
+2
2 0
daiči
17. 05. 2026 13.34
A vidte kako zgleda taprav zapor, s celicami. A ste vidl kako pa zgleda nš tanov zapor, pardon hotel, u lublan? Vse zastekleno da v objekt pride zadosti naravne svetlobe da clovk dobi b vitamin in d se ne pocut zaprtga. Mislm keri tepci so to pr ns, pa to svet ni vidu.
Odgovori
+14
15 1
Nidani
17. 05. 2026 13.46
Ga ni udobja, ki bi ga zamenjal za svobodo!
Odgovori
+2
3 1
Prelepa Soča
17. 05. 2026 13.31
Ja, to je res nekaj za hvaliti se.
Odgovori
-2
1 3
pojokov
17. 05. 2026 13.30
kolko je blo dnarja, da primerjamo z našim "hotelom"
Odgovori
+7
7 0
daiči
17. 05. 2026 13.35
Ta bosanaki je biv zaston prot nasmu.
Odgovori
+6
6 0
Voly
17. 05. 2026 13.28
Janšo in Stevanovića, to bi pa res bila zmaga! Saj ne več, kot za kakšnih 10 let!
Odgovori
-3
3 6
Rde?a pesa in hren
17. 05. 2026 13.22
Že samo za vse slovebnske skorumpirance bi bil tak zapor premajhen.... začneimo s Hildo, Bavčarom..... do danes se jih je skiupaj z holobom, JJ, nabralo preko 2000..
Odgovori
+9
11 2
Modridirka?22
17. 05. 2026 13.22
Mi pa hotel s petimi zvezdicami.
Odgovori
+14
14 0
Podlesničar
17. 05. 2026 13.35
Ta ma pa 4. 🤣
Odgovori
+1
3 2
vision105
17. 05. 2026 13.18
Potem lahko vzamejo bosance zaprte pri nas k sebi.Mi rabimo prostor za naše politike.
Odgovori
+20
20 0
