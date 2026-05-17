Odprli 'bosanski Alcatraz': 'Pobeg iz zapora je praktično nemogoč'

Po petih letih so zaključili gradnjo osrednje stavbe zapora - Objekt C, ki sicer spada pod Zavod za prestajanje kazni Sarajevo. Ob tem so odprli še upravno stavbo in stavbo za varnostne službe. Objekti se razprostirajo na 4500 kvadratnih metrih, opremljeni pa so z video in protipožarnim sistemom ter varnostnimi sistemi za nadzor dostopa in gibanja znotraj in zunaj objekta.

Nov kompleks lahko sprejme 150 zapornikov in pripornikov, ki še čakajo na sojenje. V objektu B, ki so ga odprli lani, je že nastanjenih 63 oseb, v starem objektu A pa prestaja zaporno kazen 32 obsojencev.

Lokalni mediji navajajo, da gre za največji in najsodobnejši priporni kompleks na Zahodnem Balkanu, skupaj s sodobnim zaporom v Vojkovićih pa so ga poimenovali novi "bosanski Alcatraz".

Posebno pozornost so namreč namenili prav varnosti, ki so jo ojačali z različnimi fizičnimi ovrami, med drugim tudi z od pet do deset metrov visokimi zidovi z žico, in drugimi tehničnimi sredstvi, da je vloga človeka pri skrbi za varnost minimalna. "Pobeg iz kompleksa je praktično nemogoč," je za Avaz dejal direktor zapora Munib Isaković.