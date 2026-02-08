Bosanski medij: hrvaška policija v BiH nezakonito prepeljala pretepene prebežnike

Objavo so pospremili s štirimi fotografijami moških – na eni od teh so bosi, na ostalih pa z modricami in praskami po rokah in obrazu. Gre sicer le za objavo na X-u , medtem ko članka na spletni strani portala s takšno vsebino ni najti.

"Hrvaška policija (postaja mejne policije Donji Lapac) je danes zjutraj v Bosno in Hercegovino nezakonito premestila deset migrantov iz Egipta. Večina je bila pretepenih, v BiH pa so jih prepeljali brez čevljev in oblačil. Gre za nadaljevanje politike vračanja hrvaške policije, ki večino migrantov, ki jih najde na ozemlju Republike Hrvaške, nezakonito in brez uradnega postopka vrne v BiH," se glasi včerajšnja objava bosansko-herecegovskega medija Istraga.ba na družbenem omrežju X .

Novinarji hrvaškega spletnega portala net.hr so za odziv na navedbe zaprosili hrvaško ministrstvo za notranje zadeve. Potrdili so, da sta tisti večer na območju mejnega prehoda Gornji Lapac dve skupini prebežnikov poskušali nezakonito vstopiti v Republiko Hrvaško. Kot so dodali, njihovega točnega števila ne poznajo, saj so takoj, ko so zagledali policijsko patruljo, pobegnili nazaj v Bosno in Hercegovino.

"Ni bilo nobenega stika ali uporabe fizične sile, kaj šele, da bi migrante silili, da se slečejo. Po prvih telefonskih preverjanjih z mejno policijo BiH tudi nihče ni prijavil takšnega incidenta," so odgovorili z ministrstva.

Kot so še poudarili, vsako obtožbo glede morebitnega nezakonitega ravnanja jemljejo resno in preverjajo vse informacije ter ugotavljajo dejstva – kot so to storili tudi v tem primeru.

"Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške si zelo prizadeva preprečevati nezakonite prehode državne meje, tako z osebjem kot z opremo, policisti pa vsakodnevno na zakonit način odvračajo migrante od nezakonitih prehodov, saj je varovanje državne meje temeljna naloga mejne policije," so sporočili.

Ob tem poudarjajo, da je objava še ena v nizu nepreverjenega in enostranskega poročanja o delu hrvaške policije. "Obtožbe temeljijo izključno na izjavah, ki niso bile ne podane, ne preverjene na ozemlju Republike Hrvaške, brez kakršnih koli materialnih dokazov. Samo lani smo prejeli 14.875 prošenj za mednarodno zaščito prebežnikov, ki smo jih našli v Republiki Hrvaški, kar ne bi bilo mogoče, če bi se posluževali politike nezakonitega vračanja ('pushback' - op.p.), kot je navedeno v objavi na družbenem omrežju," so zaključili.