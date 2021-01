Bosanski mediji: Tožilka Tadićeva zakrila milijonske prevare ljudi, povezanih z Janšo

Bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić razkriva, kako je državna tožilka Gordana Tadić 'zamolčala' zločinske prevare sodelavcev Janeza Janše - prebivalcev Banjaluke, ki so sodelovali v mreži pralcev denarja Mirana Vuka in Roka Snežiča.

Spomladi 2019 je SIPA (Državna agencija za preiskave in zaščito Bosne in Hercegovine) zaradi pranja denarja prijavila državljane BiH. Za vsemi posli pa sta stala zaveznika slovenskega predsednika vlade Janeza Janše - Miran Vuk in Rok Snežič. Novinar spletnega portala Istraga.ba Avdo Avdić se je dokopal do številnih dokazov spornih poslov.

icon-expand Dijana Đuđić, Rok Snežič in Miran Vuk. FOTO: 24ur.com

Čeprav je imelo vse dokaze o pranju za 47 milijonov bosansko-hercegovskih konvertibilnih mark (preračunano za okoli 24 milijonov evrov) in davčnih utajah, 'vrednih' več kot štiri milijone bosansko-hercegovskih konvertibilnih mark (2,05 milijona evrov), tožilstvo BiH ni nikoli vložilo obtožnice zoper tri državljane BiH, povezane s Snežičem, Janševim svetovalcem, ki so ga pretekli teden celo izgnali iz BiH. Šlo naj bi za Dijano Đuđić, Tanjo Subotić Došen, Jeleno Sladojević in pravni subjekt Govinda d.o.o. Brčko, zoper katere je SIPA maja 2019 na tožilstvo tudi podala poročilo o storjenem kaznivem dejanju. Skorajda poldrugo leto pa tožilstvo BiH, pod vodstvom hrvaške državljanke Gordane Tadić, ni našlo nobenega 'elementa' za vložitev obtožnice zoper navedene. Prav tako vse od takrat pa do danes niso niti zaslišali Snežiča, sicer obsojenega pranja denarja, ki je - tako Istraga.ba - pravzaprav glavni organizator sumljivih transakcij, večinoma izvršenih preko banke OTP, katere solastnik je ruski oligarh Megtet Rahimkulov. Đuđićeva, doma iz Prijedorja, je tesna prijateljica Roka Snežiča, ki je zadnja leta svoje posle koncentriral v Banjaluki. Na njegovo prigovarjanje je angažirala svoje prijateljice, da so v Avstriji, na Slovaškem, Madžarskem in v Sloveniji odprle račune, preko katerih je potekala transakcija okoli 25 milijonov evrov neznanega 'porekla'. Kot smo že poročali, je del tega denarja končal na računu Slovenske demokratske stranke aktualnega slovenskega premierja.

A to je le ena od sumljivih transakcij, navaja Avdić. Kot pravi, razpolaga z dokazi o mednarodnem kriminalu, ki ga tožilstvo BiH ne želi preganjati. Zgodba sega v leto 2013, ko je slovenski državljan Jože Polčnik v Brčkem ustanovil podjetje Govinda d.o.o. Za direktorico je imenoval Jeleno Sladojević. Razen nje, pa v tem podjetju ni bil zaposlen nihče drug. Julija 2013 je podjetje v Avstriji na banki Sparkasse odprlo račun, s katerim je bila pravica do razpolaganja s sredstvi prenešena na Tanjo Došen-Subotić, ki je bila v tem času tudi odgovorna oseba pravnega subjekta Odškodninske storitve Banjaluka. V istem obdobju je v Banjaluki ustanovljeno podjetje Izplačilo odškodnin Banjaluka. Ustanoviteljica je bila Lidija Zrnić, kot odgovorna oseba pa je bil naveden Bojan Zrnić. Vendar pa se v sodnem registru kot prokurist pojavi Rok Snežič. Pravzaprav je odškodninski posel bilo osnovno 'zanimanje' Snežiča, pri nas obsojenega pranja denarja, ki je kazen prestajal v isti zaporniški celici kot premier Janša. Ko bosanski novinar danes vpraša Subotić-Došenovo, ali je njeno podjetje ustanovil 'doktor davčnih utaj', pa ta odgovori: "Prosim vas, ne ogovarjam na vprašanja novinarjev". Nato odloži slušalko. Kakor koli, Tanja Subotić Došen je od 1. julija 2013 pooblaščena oseba za razpolaganje z računom brčkega podjetja Govinda. To je ostala do julija 2016, ko je to vlogo formalno prevzela Jelena Sladojević. Europol je v preiskavi ugotovil, da je bilo na omenjeni avstrijski račun od julija 2013 do aprila 2017 vplačanih za 15 milijonov evrov. Najvišje plačilo, v skupnem znesku 9,4 milijona evrov, je bilo nakazano z računa podjetja Romis iz Slovaške. Pologi so bili izvršeni na podlagi fiktivnih faktur oziroma računov, ki jih je izdala družba Govinda. Ustanovitelj Romis Slovaška je off-shore družba Ayiaco Holdings Limited, registrirana na Cipru. Odgovorna oseba te družbe (pa tudi več drugih podjetij, registriranih na Slovaškem) je bila Marija Kulichova. Kot je razvidno iz sodnega registra, pa je bila Kulichova odgovorna oseba tudi v pravnem subjektu Chalom. In zakaj je to pomembno? Na slovaško podjetje Chalom je namreč leta 2016 svoje premoženje prenesel tudi nekdanji župan Občine Zavrč Miran Vuk. Nekdanji završki župan pa je bil skupaj z bratom Roman tudi eden od ustanoviteljev podjetja RSI d.o.o. v Banjaluki.

icon-expand FOTO: Istraga.ba icon-chevron-left icon-chevron-right

Leta 2016 je Miran Vuk svoje premoženje prenesel na slovaško podjetje Chalom, ki ga je formalno vodila Maria Kulichova. Chalom je povezan tudi s slovaškim podjetjem Romiso, ki je na račun družbe Govinda d.o.o. Brčko vplačal 9,4 milijona evrov. Z računom te, preko katerega je potekal prenos 15 milijonov evrov, pa sta razpolagali Banjalučanki Tanja Subotić Došen in Jelena Sladojević. In kje je končan denar?

Naprej: Če v sodnem registru pogledate ID številko, vidite 440293418009. In identično ID številko kasneje uporablja podjetje Izplačilo odškodnin Banjaluka, kjer je – spomnimo – direktor Snežič, odgovorna oseba pa Bojan Zrnić. Očitno je torej, da sta brata Miran in Roman Vuk v Banjaluki imela neposreden poslovni odnos z Rokom Snežičem. Prijateljstva z Miranom Vukom pa ni skrival niti Janša. Poleg tega nam je pred časom pred sedežem SDS uspelo posneti pregrešno dragega Maseratija bosansko-hercegovskih registrskih tablic. Avto je registriran na Lidijo Zrnić, formalno ustanoviteljico pravnega subjekta Izplačilo odškodnin Banjaluka, katerega direktor je Snežič, a ima isto ID številko kot družba RSI, ki sta jo ustanovila brata Vuk.