Bosanski Srbi nameravajo bojkotirati osrednje institucije v BiH

To v praksi pomeni blokado osrednjih institucij, ki se zanašajo na podporo predstavnikov vseh treh entitet, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Inzko je tik pred koncem svojega mandata prejšnji teden sprejel odločitev o spremembi kazenskega zakonika BiH, ki za zanikanje genocida v Srebrenici po novem predvideva zaporno kazen od šestih mesecev do petih let.

"Srbski predstavniki ne bodo več sodelovali pri delu v splošnih institucijah v Bosni in Hercegovini in ne bodo več sprejemali odločitev, dokler se stvari ne razrešijo," je v ponedeljek napovedal Borenović. Od danes naprej bo tako veljal bojkot skupnega predsedstva BiH, parlamenta in vlade, je dodal.

Čeprav ima visoki predstavnik pooblastilo, da sprejema zakone in odstavlja izvoljene predstavnike, je to v preteklosti naredil le redko. Tokratna odločitev pa je razjezila bosanske Srbe. Srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik je prejšnji teden zagrozil z odcepitvijo. Na novinarski konferenci v Banjaluki, ki jo je sklical nemudoma po Inzkovi odločitvi, je dejal, da v Republiki srbski odločitve visokega predstavnika v BiH ne bodo spoštovali in zakona tudi ne bodo izvajali ter da bo parlamentu Republike srbske predlagal, da sprejme odločitev o prepovedi delovanja sodišča in tožilstva BiH na ozemlju Republike srbske.

Ponovno je tudi zagrozil z odcepitvijo Republike srbske in v zvezi s tem dejal, da je napočil čas, da bosanski Srbi "naredijo svojo državo". Ob tem je Inzka in celotno mednarodno skupnost označil za "kretene". Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug je Dodik tudi ocenil, da Varnostni svet Združenih narodov na četrtkovem zasedanju ni imenoval novega visokega predstavnika BiH, zato je po njegovem mnenju ta položaj prenehal obstajati. VS ZN je sicer v četrtek zavrnil predlog rusko-kitajske resolucije za ukinitev položaja visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.