Bosna in Hercegovina dobila status kandidatke za članstvo v EU

Voditelji EU so na vrhu v Bruslju Bosni in Hercegovini pričakovano podelili status kandidatke za članstvo v povezavi. Pri tem so podprli sklepe torkovega zasedanja ministrov za evropske zadeve, ki so ob pozivu k podelitvi statusa poudarili, da mora BiH sprejeti ukrepe, opredeljene v priporočilu Evropske komisije. Gre za ukrepe na področjih vladavine prava, boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, upravljanja migracij in temeljnih pravic.

Premier Robert Golob je tvitnil, da je današnja odločitev Evropskega sveta o podelitvi kandidatskega statusa BiH ena najpomembnejših geostrateških in političnih odločitev, ki jih je EU sprejela v zadnjem obdobju. V sporočilu za javnost je premier dejal, da s to odločitvijo dajejo upanje prebivalkam in prebivalcem BiH. "Odločitev Evropskega sveta temelji na pobudi slovenskega predsednika vlade, predstavljeni na srečanju voditeljev junija letos. V zadnjih mesecih smo se močno angažirali, da je bilo med državami članicami EU doseženo potrebno soglasje, ki smo ga okronali z današnjo odločitvijo. Gre za velik slovenski uspeh. Obenem pa gre za uspeh celotne EU, ki je enotno podprla podelitev kandidatskega statusa in soglasno potrdila pomen, ki ga EU daje prihodnosti regije Zahodnega Balkana," so zapisali v Uradu vlade za komuniciranje. Ljudem v BiH je Golob sporočil, da je njihova prihodnost v skupni evropski hiši in da mu je v veliko zadovoljstvo in veselje, da bodo prihodnost celotne Evrope gradili skupaj. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Države članice tako sledijo oktobrskemu predlogu Evropske komisije, da se BiH podeli status kandidatke. Komisija je ob tem poudarila, da morajo oblasti v Sarajevu opraviti določene korake na področjih neodvisnosti sodstva, preprečevanja konflikta interesov, boja proti korupciji in učinkovitega upravljanja migracij ter svobode medijev in izražanja. BiH je prošnjo za članstvo v EU vložila februarja 2016. Slovenija je ves čas zagovarjala stališče, da je glede na geopolitične razmere sedaj čas, da se po Ukrajini in Moldaviji status kandidatke podeli tudi Bosni in Hercegovini. Premier Robert Golob se je za podelitev kandidatskega statusa BiH zavzel že na junijskem vrhu unije, a so voditelji takrat zgolj izrazili pripravljenost, da to storijo.