Izetbegović z izjavami o preštevanju sil in robotih poglobil napetosti v BiH

Izetbegović se je na shodu med drugim dotaknil tudi problema izseljevanja. "Mlade ljudi, ki odhajajo, bomo morali v veliki meri nadoknaditi z visoko tehnologijo in roboti. Tudi oborožene sile bomo torej morali podpreti z roboti, predvsem z droni oz. letečimi roboti," je dejal Izetbegović.

Izjava o robotih je sprožila plaz komentarjev na družbenih omrežjih. "Kakor kaže, si bodo tudi roboti urejali vize, da zbežijo," je bil eden od komentarjev.

"Pomisli, da to izjaviš, greš na kavo in kosilo, po službi prideš domov, se zlekneš in prižgeš TV in vidiš, da si to izjavil v Bosni in Hercegovini v predvolilnem letu, ko se boriš, da boš voditelj države. Gledaš in se ne vprašaš, če si normalen," je razočarano zapisal nekdo drug.

'Nahajamo se v shizofreni politični situaciji, kjer so vsi v BiH talci trojke SNSD-HDZ-SDA'

Iz opozicijskih strank so opozorili, da gre za nesprejemljivo hujskaško vojno retoriko in neprimeren predvolilni boj. Poslanec v narodni skupščini Republike Srbske (manjše entitete BiH) Igor Crnadak je dejal, da je Izetbegovićeva izjava še en pokazatelj, kako napačna je politika SNSD in da ta s svojimi partnericami ogroža mir in stabilnost regije.

"Samo zato, ker takšne izjave in politika SDA odgovarjajo SNSD, ker so tudi oni napovedovali obkoljevanje kasarn in nasilen izgon agencij SIPA in OSA, se danes nahajamo v shizofreni politični situaciji, kjer so vsi v BiH talci trojke SNSD-HDZ-SDA," je poudaril. Dodal je, da je takšno strašenje ljudi tik pred predvolilno kampanjo in namerno dviganje napetosti z vojnohujskaškimi izjavami "antidejtonsko in antinarodno".