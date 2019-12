ZDA so se zahvalile BiH za repatriacijo domnevnih borcev IS

Pozval je tudi druge države, naj sledijo primeru Bosne. "Pozivamo druge, da ji sledijo in repatriirajo, sodijo, rehabilitirajo in ponovno vključijo svoje državljane," je tvitnil.

Kot je na Twitterju zapisal ameriški zunanji minister Mike Pompeo , se v imenu ZDA Bosni in Hercegovini zahvaljuje, da so v četrtek sprejele 25 državljanov BiH, tako osumljene borce skrajne Islamske države, kot člane družin, ki jih je Sirija deportirala.

Iz Sirije so v Bosno in Hercegovino deportirali sedem oseb. Pet izmed njih je osumljenih terorizma, ki so jih, ko so prispeli na sarajevsko letališče, pod strogim policijskim nadzorom pripeljali na sodišče in jih zaslišali. Preostala dva, ki sta tudi prispela v Sarajevo, pa so na letališču prevzeli pripadniki Državne agencije za preiskovanje in zaščito (SIPA) in ju prepeljali v svoje prostore na vzhodu Sarajeva zaradi kriminalistične preiskave.

Vsi so osumljeni kaznivega dejanja organiziranja terorističnih skupin, nezakonitega oblikovanja in pridruževanja tujim paravojaškim skupinam in terorizma. Poleg sedmerice osumljenih teroristov je po prihodu na mednarodno sarajevsko letališče ustrezne preglede mejnih policistov prestalo še šest žensk in dvanajst otrok. Zagotovili so jim ustrezno pomoč in jih prepeljali v sprejemni center.

V taboriščih v Siriji naj bi bilo zaprtih okoli 2500 do 3000 tujih borcev IS

ZDA so v začetku leta predstavile načrt, po katerem bi morali vse tujce, ki so se borili na strani džihadistične Islamske države (IS) v Siriji in Iraku ter njihove svojce, vrniti v domovine, potem ko je bila skupina na območju poražena. Sedaj so v prenapolnjenih taboriščih v Siriji, ki so pod nadzorom kurdskih in ameriških sil.

V taboriščih na severovzhodu Sirije naj bi bilo zaprtih okoli 2500 do 3000 tujih borcev IS iz okoli 50 držav. Največ naj bi jih bilo iz Tunizije, prihajajo pa tudi iz več evropskih držav. V ločenih taboriščih pa je okoli 12.000 žensk in otrok džihadistov.