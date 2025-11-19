Bošnjake označil za 'Turke', njegova stranka mora plačati kazen za sovražni govor

V Republiki Srbski se je 8. novembra začela predvolilna kampanja za predsednika te entitete Bosne in Hercegovine, za položaj pa se poteguje tudi kandidat Dodikove SNSD Siniša Karan.
V predvolilno kampanjo je aktivno vključen tudi Dodik, ki je 10. novembra med govorom na predvolilnem shodu SNSD v Vzhodnem Sarajevu, ki je del Republike Srbske, dejal, da ne smejo dopustiti dodatne islamizacije v tem mestu, Bošnjake pa označil za Turke.
Državna volilna komisija v BiH je minuli teden zaradi teh izjav začela postopek proti Dodiku. V torek je sporočila svojo odločitev, po kateri je SNSD odgovorna, da je predsednik stranke Milorad Dodik uporabljal sovražni govor, zato je stranki izrekla denarno kazen v višini 30.000 konvertibilnih mark (15.300 evrov).
Gre za govor, ki spodbuja sovražtvo, diskriminacijo, nasilje proti eni etnični skupini
Član komisije Suad Arnautović je po poročanju portala N1 BiH ob tem dejal, da gre za škandalozno, fašistično, ksenofobično in rasistično javno izražanje, ki ga volilni zakon BiH strogo prepoveduje. Opozoril je tudi, da gre za govor, ki spodbuja sovraštvo, diskriminacijo ali nasilje proti eni etnični skupini na podlagi narodnosti, vere ali drugih osebnih značilnosti.
Predčasne volitve v Republiki Srbski bodo v nedeljo. Razpisali so jih, potem ko je sodišče BiH Dodika spoznalo za krivega zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti ter ga obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki, državna volilna komisija pa mu je nato odvzela predsedniški mandat.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.