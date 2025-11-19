Svetli način
Tujina

Bošnjake označil za 'Turke', njegova stranka mora plačati kazen za sovražni govor

Sarajevo, 19. 11. 2025 11.26 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
7

Državna volilna komisija v BiH je v torek finančno kaznovala Zvezo neodvisnih socialdemokratov (SNSD) zaradi sovražnega govora vodje stranke Milorada Dodika. Nekdanji predsednik entitete BiH Republike Srbske je v govoru na predvolilnem shodu v Vzhodnem Sarajevu žalil Bošnjake, zaradi česar mora SNSD plačati več kot 15.000 evrov kazni.

Državna volilna komisija v BiH je minuli teden zaradi teh izjav začela postopek proti Dodiku.
Državna volilna komisija v BiH je minuli teden zaradi teh izjav začela postopek proti Dodiku. FOTO: Profimedia

V Republiki Srbski se je 8. novembra začela predvolilna kampanja za predsednika te entitete Bosne in Hercegovine, za položaj pa se poteguje tudi kandidat Dodikove SNSD Siniša Karan.

V predvolilno kampanjo je aktivno vključen tudi Dodik, ki je 10. novembra med govorom na predvolilnem shodu SNSD v Vzhodnem Sarajevu, ki je del Republike Srbske, dejal, da ne smejo dopustiti dodatne islamizacije v tem mestu, Bošnjake pa označil za Turke.

Državna volilna komisija v BiH je minuli teden zaradi teh izjav začela postopek proti Dodiku. V torek je sporočila svojo odločitev, po kateri je SNSD odgovorna, da je predsednik stranke Milorad Dodik uporabljal sovražni govor, zato je stranki izrekla denarno kazen v višini 30.000 konvertibilnih mark (15.300 evrov).

Gre za govor, ki spodbuja sovražtvo, diskriminacijo, nasilje proti eni etnični skupini

Član komisije Suad Arnautović je po poročanju portala N1 BiH ob tem dejal, da gre za škandalozno, fašistično, ksenofobično in rasistično javno izražanje, ki ga volilni zakon BiH strogo prepoveduje. Opozoril je tudi, da gre za govor, ki spodbuja sovraštvo, diskriminacijo ali nasilje proti eni etnični skupini na podlagi narodnosti, vere ali drugih osebnih značilnosti.

Predčasne volitve v Republiki Srbski bodo v nedeljo. Razpisali so jih, potem ko je sodišče BiH Dodika spoznalo za krivega zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti ter ga obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki, državna volilna komisija pa mu je nato odvzela predsedniški mandat.

srbija bih
Naslednji članek

Voznika vrgel iz kombija, vozilo zažgal in odnesel milijone

Naslednji članek

100 najbogatejših Slovencev: na vrhu novi imeni, skupno premoženje pa še višje

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
19. 11. 2025 11.59
Ce Srbi nebi imeli Turkov nebi niti hrane svoje imeli pa ce nebi mi naseka Metoda in Ceriladol poslali se do dans ne vem kako bi pisali.
ODGOVORI
0 0
FIRBCA
19. 11. 2025 11.57
+1
Znano po vseh dnk so srbi 89% turske krvi kar bosnjaki niso niti 12% pol se ga pa pojdi seveda bi srbi bili radi naprimer Danci Norvezani. Ja DNK je pac DNK.
ODGOVORI
1 0
marjanovic.drazen
19. 11. 2025 11.57
+2
Bošnjaki so po genu isti narod kot Hrvati, Crnogorci. Edini turki so srbi, vse je na genski sliki. Plus da srbi lastino tursko kulturo (glazba, hrana itd)
ODGOVORI
2 0
Uporabnik1932330
19. 11. 2025 11.52
+4
Zakaj je pa ta nakaza še na prostosti-zapret pa ključ stran vrčt!!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
4 0
Slovenska pomlad
19. 11. 2025 11.49
+3
Vsi tam so Turki.
ODGOVORI
4 1
MladInPerspektiven
19. 11. 2025 11.56
+2
Dokazi resnično dokazujejo da je ogromnoTurkov in tisti temnejši,manjši, čokati pa potomci Turške manjšine
ODGOVORI
2 0
