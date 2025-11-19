Bošnjake označil za 'Turke', njegova stranka mora plačati kazen za sovražni govor

V Republiki Srbski se je 8. novembra začela predvolilna kampanja za predsednika te entitete Bosne in Hercegovine, za položaj pa se poteguje tudi kandidat Dodikove SNSD Siniša Karan.

V predvolilno kampanjo je aktivno vključen tudi Dodik, ki je 10. novembra med govorom na predvolilnem shodu SNSD v Vzhodnem Sarajevu, ki je del Republike Srbske, dejal, da ne smejo dopustiti dodatne islamizacije v tem mestu, Bošnjake pa označil za Turke.

Državna volilna komisija v BiH je minuli teden zaradi teh izjav začela postopek proti Dodiku. V torek je sporočila svojo odločitev, po kateri je SNSD odgovorna, da je predsednik stranke Milorad Dodik uporabljal sovražni govor, zato je stranki izrekla denarno kazen v višini 30.000 konvertibilnih mark (15.300 evrov).