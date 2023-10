Bosno in Hercegovino stresel močan potres z magnitudo 4,6

Po pričevanjih prebivalcev je bilo tresenje tal precej močno, trajalo pa je nekje med 10 in 15 sekund. "Močno ropotanje", "Dobro je streslo", "Neprijetno močno"... so do zdaj le nekateri komentarji prebivalcev območja. "To je precej močno streslo. Nikoli me ni bilo strah, toda tokrat me je bilo. Precej močno za to območje," je dejal eden od uporabnikov.

Močnejši potres so čutili po vsej Bosni in Hercegovini, pa tudi v Dalmaciji. O poškodovanih osebah ali gmotni škodi sicer za zdaj še ne poročajo.