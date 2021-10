Bosta Francija in Združeno kraljestvo zmanjšala napetosti v odnosih?

Francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Boris Johnson sta se v Rimu dogovorila o zmanjšanju napetosti v odnosih, ki so se zaostrili po ribiškem sporu med Francijo in Združenim kraljestvom, so sporočili iz Elizejske palače. Iz Downing Streeta so kasneje tak dogovor zanikali in sporočili, da mora Pariz storiti prvi korak.

Emmanuel Macron in Boris Johnson sta se dogovorila, da bosta "v naslednjih dneh" delala na "praktičnih ukrepih" za zmanjšanje napetosti v ribiškem sporu med Francijo in Združenim kraljestvom. Po poročanju francoskih medijev naj bi Macron Johnsona tudi pozval, naj "se drži pravil igre in podpisa", ki ga je dal pod ločitveni sporazum o brexitu, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Francoska stran pri tem ribiški spor obravnava kot del vprašanja brexita med Veliko Britanijo in EU, "četudi Johnson vedno znova poskuša, da bi to spremenil v francosko-britansko vprašanje", so še pojasnili v Parizu.

Z Downing Streeta, kjer je sedež britanske vlade, so po srečanju, do katerega je prišlo ob robu vrha dvajsetih gospodarsko najpomembnejših držav (G20), zanikali, da sta strani dosegli dogovor o ukrepih za zmanjšanje napetosti. Vztrajajo tudi, da je na Parizu, da popusti in umakne grožnje glede povračilnih ukrepov iz preteklih dni.

icon-expand Srečanje voditeljev. FOTO: AP