Putin že dolgo predlaga, naj Zelenski pride v Moskvo na pogajanja o končanju konflikta. Zelenski takšen predlog zavrača, hkrati pa pravi, da je pripravljen na srečanje z ruskim voditeljem na drugih, "bolj nevtralnih" lokacijah.
"Volodja (Volodimir) Zelenski in jaz bi lahko preprosto odšla in odletela v Moskvo. Midva. Kot porok za njegovo varnost bi lahko sedel z njim in odletel v Moskvo," je dejal Lukašenko.
A Zelenski verjetno ne bi privolil v takšen predlog. "Če ne privoli, naj se še naprej bori. Naj gre na fronto z avtomatsko puško in se bojuje. Vojna traja. Treba jo je ustaviti. In lahko bi dosegli dogovor," je bil jasen Lukašenko.
Lukašenko, ki je Putinu dovolil uporabo ozemlja svoje države za invazijo na Ukrajino februarja 2022, je za francoski medij Le Point povedal, da meni, da ruske sile zmagujejo na bojišču. Sicer, da napredujejo počasi, a zmagujejo.
Ruska vojska namreč trdi, da njene sile napredujejo vzdolž 1200 kilometrov dolge frontne črte, piše Reuters. Ruske sile res počasi prodirajo skozi vzhodno regijo Doneck, vendar fronta že več mesecev ostaja večinoma nespremenjena.
Zelenski obsoja Lukašenkovo vlogo v konfliktu in je junija zagrozil z ukrepanjem Ukrajine, če beloruski voditelj ne odstrani opreme za sledenje, ki naj bi Rusiji pomagala pri izvajanju napadov.
Lukašenko, ki ga zahodne države že dolgo obtožujejo kršitev človekovih pravic, odkar je leta 1994 prevzel oblast, pa je dejal, da je ponovna vzpostavitev pogovorov med Rusijo in Ukrajino pod vodstvom ZDA ta mesec pozitiven razvoj dogodkov.
Pozdravil je možnost, da bi se prihodnjih krogov pogajanj udeležili tudi evropski pogajalci, vendar poudaril, da je na treh glavnih slovanskih narodih – Rusiji, Ukrajini in Belorusiji – da določijo, kako urediti razmere v regiji.
"Hitreje bi dosegli dogovor kot z vami Evropejci glede končanja te vojne, prihodnje ureditve in tako naprej," je dejal Lukašenko. "In ljudje bi ga sprejeli."