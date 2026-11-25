Putin že dolgo predlaga, naj Zelenski pride v Moskvo na pogajanja o končanju konflikta. Zelenski takšen predlog zavrača, hkrati pa pravi, da je pripravljen na srečanje z ruskim voditeljem na drugih, "bolj nevtralnih" lokacijah.

"Volodja (Volodimir) Zelenski in jaz bi lahko preprosto odšla in odletela v Moskvo. Midva. Kot porok za njegovo varnost bi lahko sedel z njim in odletel v Moskvo," je dejal Lukašenko.

A Zelenski verjetno ne bi privolil v takšen predlog. "Če ne privoli, naj se še naprej bori. Naj gre na fronto z avtomatsko puško in se bojuje. Vojna traja. Treba jo je ustaviti. In lahko bi dosegli dogovor," je bil jasen Lukašenko.