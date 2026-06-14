Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Bosta ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum?

Washington/Teheran, 14. 06. 2026 07.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Donald Trump

ZDA in Iran naj bi danes po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pakistanskega premierja Šehbaza Šarifa, čigar država posreduje v konfliktu, podpisala dolgo pričakovani sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Teheran je sicer v soboto vztrajal, da danes sporazuma še ne bo podpisal.

"Podpis sporazuma je predviden za jutri, takoj po podpisu pa bo Hormuška ožina ODPRTA ZA VSE," je v soboto na omrežju Truth Social zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Tudi pakistanksi premier Šehbaz Šarif je v soboto izjavil, da bi ZDA in Iran lahko mirovni sporazum sklenila v naslednjih 24 urah.

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei je medtem po poročanju iranskih medijev sporočil, da sprti strani dogovora danes ne bosta podpisali. "Glede točnega časa podpisa moramo še počakati," je nadaljeval in dodal, da podpisa ni mogoče izključiti v prihodnjih dneh.

Trump je v zapisu na svojem družbenem omrežju namignil tudina iranske zaloge obogatenega urana. Dejal je namreč, da bodo ob primernem času, ko bo vse mirno, "šli tja in vzeli jedrski prah", kasneje pa da ga bodo uničili. Če pa stvari ne bodo potekale "hitro, enostavno in po gladki poti", je ameriški predsednik opozoril še, da ima Washington "končno alternativo, za katero upajmo, da je ne bomo nikoli več uporabili".

Zahodne države že desetletja obtožujejo Iran, da poskuša izdelati jedrsko orožje. Iran je obtožbe zanikal in dejal, da je njegov program namenjen miroljubnim namenom – proizvodnji električne energije in raziskovalnim namenom.

Preberi še Konec vojne in odprtje Hormuške ožine? Trump napovedal dan

Predsednik ZDA je že v četrtek dejal, da so dosegli odlično rešitev za končanje vojne z Iranom. Šarif pa je nato sporočil, da sta se sprti strani dogovorili glede končnega besedila mirovnega sporazuma, čigar vsebina ni povsem znana.

Iranski zunanji minister Abas Aragči, ki je nedavno ocenil, da strani še nikoli nista bili tako blizu dogovoru o končanju vojne, je pojasnil, da osnutek sporazuma med drugim vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o spremembi upravljanja Hormuške ožine.

zda iran vojna donald trump sporazum

Švicarji na referendum o omejitvi prebivalstva

24ur.com Iran in ZDA naj bi podaljšala premirje, čaka se Trumpova potrditev
24ur.com ZDA napovedale 'dobro novico', Trump nato naročil: Ne hitite z dogovorom
24ur.com Trump: Dogovor z Iranom dosežen. Iran pa spet drugače
24ur.com Bo podpis sporazuma med ZDA in Iranom potekal v Ženevi?
24ur.com Konec pogajanj med Iranom in ZDA: 'Iran ostaja pripravljen na obrambo'
24ur.com Trump: Če se Iran strinja s predlogom, je konec, če ne, jih bomo bombardirali
24ur.com Trump Iranu dal 10–15 dni za dogovor. Iran: Nočemo vojne, a na napad bomo odgovorili
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
bibaleze
Portal
Še vedno trdi, da je biološki oče otrok Michaela Jacksona
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
Mlečni zdrob: enostavno in hitro pripravljen zajtrk
Mlečni zdrob: enostavno in hitro pripravljen zajtrk
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
zadovoljna
Portal
Tako lepa je danes hči slavnega igralca
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, biki morajo poslušati srce
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, biki morajo poslušati srce
Optimalno število korakov: ali jih res potrebujemo 10.000 za ohranjanje teže?
Optimalno število korakov: ali jih res potrebujemo 10.000 za ohranjanje teže?
vizita
Portal
Dieta ruskih balerin: V enem tednu do pet kilogramov manj
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
cekin
Portal
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
moskisvet
Portal
Zdravniki svarijo: Tega ne bi smeli početi po 17. uri
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
dominvrt
Portal
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
okusno
Portal
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
voyo
Portal
Moje sonce
NeRealno
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758