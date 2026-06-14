Bosta ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum?

"Podpis sporazuma je predviden za jutri, takoj po podpisu pa bo Hormuška ožina ODPRTA ZA VSE," je v soboto na omrežju Truth Social zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Tudi pakistanksi premier Šehbaz Šarif je v soboto izjavil, da bi ZDA in Iran lahko mirovni sporazum sklenila v naslednjih 24 urah.

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei je medtem po poročanju iranskih medijev sporočil, da sprti strani dogovora danes ne bosta podpisali. "Glede točnega časa podpisa moramo še počakati," je nadaljeval in dodal, da podpisa ni mogoče izključiti v prihodnjih dneh.

Trump je v zapisu na svojem družbenem omrežju namignil tudina iranske zaloge obogatenega urana. Dejal je namreč, da bodo ob primernem času, ko bo vse mirno, "šli tja in vzeli jedrski prah", kasneje pa da ga bodo uničili. Če pa stvari ne bodo potekale "hitro, enostavno in po gladki poti", je ameriški predsednik opozoril še, da ima Washington "končno alternativo, za katero upajmo, da je ne bomo nikoli več uporabili".

Zahodne države že desetletja obtožujejo Iran, da poskuša izdelati jedrsko orožje. Iran je obtožbe zanikal in dejal, da je njegov program namenjen miroljubnim namenom – proizvodnji električne energije in raziskovalnim namenom.