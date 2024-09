Bosta ZDA in VB Kijevu prižgali zeleno luč za uporabo raket dolgega dosega?

Antony Blinken, Andrij Sibiha in David Lammy

Antony Blinken in David Lammy se bosta predvidoma sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in nedavno imenovanim zunanjim ministrom Andrijem Sibiho. Ključna tema pogovorov naj bi bila zahteva Kijeva po odpravi omejitev pri uporabi ameriškega in britanskega orožja dolgega dosega za napade na cilje na ruskem ozemlju.

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek namignil, da bi Washington omejitve lahko odpravil, a dokončnega odgovora v zvezi s tem ni podal. Pred tem so pomembni politiki iz vrst republikancev v pismu Bidnovo administracijo pozvali, naj Ukrajini dovoli namestitev raketnih sistemov dolgega dosega proti ciljem v Rusiji, rekoč da bi morale ZDA to storiti že zdavnaj.