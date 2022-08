Boste lahko kar v supermarketu izmerili količino vitaminov v sadju in zelenjavi?

"Običajno je bilo tako, da je bilo potrebno, če si želel izvedeti, koliko je vitaminov v zelenjavi ali sadju, trajalo vsaj nekaj dni, da je oseba nazaj dobila meritve, saj je bilo potrebno, da gre najprej v laboratorij, nato pa jih je bilo potrebno poslati nazaj. Zdaj se to lahko izmeri s senzorjem. Informacijo tako dobite v minuti," pravi John van Helden , direktor in lastnik podjetja Yookr.

Takšne informacije so ključnega pomena za kmete in proizvajalce hrane, saj jim omogočajo prilagajanje spremenljivk, kot je količina vlage za rastline, da bi izboljšali prehransko kakovost svojih pridelkov.

Vitamine v živilih zaznava z barvnim kodiranjem

Biosenzor zaznava vitamine v živilih z barvnim kodiranjem. Znanstveniki na Univerzi v Maastrichtu so razvili receptorski del biosenzorja. Ta lahko natančno določi vsebnost vitaminov v kosu sadja.

Stroški projekta so znašali 1,9 milijona evrov, od tega je polovico financirala kohezijska politika Evropske unije. V program EMR so vključene univerze, raziskovalci in podjetja iz Nemčije, Belgije in Nizozemske.

Tehnologija naj bi poleg proizvajalcev hrane tudi potrošnikom omogočila, da natančno spoznajo hranilno vrednost svoje hrane.

"Ena od stvari, ki jih želite vedeti, je katere in koliko hranilnih vrednosti je v hrani, ki jo zaužijemo. Lahko vstopite v supermarket in si mislite, da je hrana zdrava, temveč ali je dejansko tako? Če imate senzor, vam lahko ta hitro pove, kolikšna je na primer količina vitamina C v hrani, ki jo želite kupiti, kar je zelo koristna informacija," pravi Bart van Grisven, izredni profesor in vodja projekta EMR Food Screening (EMR pregled živil).

Komunikacija in večja ozaveščenost javnosti sta ključnega pomena za uspeh kmetijske inovacije.

Kampus Brightlands (Greenport Venlo), center, ki je specializiran za zdravo prehrano in prihodnost hrane, je to postavil za svojo prednostno nalogo. "Povezali smo se z inovativnimi podjetji, ki dejansko želijo nekaj narediti pri tem, da bi potrošniki postali bolj zdravi, bolj ozaveščeni, pa tudi, da bi nam pomagali pri novih inovacijah."