Tujina

Botoks in polnila v najetih stanovanjih: v smrt zaradi lepših ustnic

Dunaj, 23. 02. 2026 08.27 pred 1 uro 4 min branja 22

Avtor:
N.Š.
Lepotnih posegov ne gre jemati zlahka

Na Dunaju so v zadnjih mesecih razkrili več primerov nezakonitih lepotnih posegov, ki so potekali v stanovanjih, ki jih je mogoče najeti preko platform za kratkoročni najem. Botoks, hialuronske filerje in celo operativne posege so oglaševali prek Instagrama, termine potrjevali z zasebnimi sporočili, posege pa izvajali brez zdravniške licence in brez nadzora.

Zgodba sicer ni edinstvena. Cenejše estetske posege doma in v tujini – tudi na Dunaju – iščejo tudi Slovenke.

A nazaj na Dunaj. Po poročanju krone.at, so na Dunaju delovali tako imenovani potujoči ponudniki, ki so za nekaj dni najeli stanovanje in zaporedoma obravnavali več strank. Ko so se pojavili zapleti, so so že zdavnaj izginili in svoje storitve ponujali že v naslednjem kraju. 

"Če z iglo prebodeš kožo, to v Avstriji sme opraviti le zdravnik," opozarja dunajski estetski kirurg dr. Harald Beck. Ker so s posegi pač povezana velika tveganja. 

Kljub temu so bile v improviziranih prostorih na voljo injekcije botoksa, hialuronske kisline in celo kirurški posegi. Policija je v več primerih zasegla slabo shranjene preparate in medicinski material.

Mnogi menijo, da je preganjanje teh poslov davčni ali pravni problem, da se država ne želi odpovedati svojemu delu kolača in zato prepoveduje takšne prakse in s tem omejuje dostopnost posegov. A to ne drži. Težava je v prvi vrsti medicinska, opozarjajo strokovnjaki. 

Lepotni poseg
Lepotni poseg
FOTO: Shutterstock

Od asimetrije do smrti

Tudi v Sloveniji dermatologi in plastični kirurgi opozarjajo na porast nereguliranih estetskih posegov, ki se izvajajo v kozmetičnih salonih ali celo zasebnih stanovanjih. Pristojne službe so v zadnjih letih že obravnavale primere nepooblaščenega injiciranja botoksa in filerjev.

Hialuronska kislina je gel, tujek v tkivu. Če ni pravilno aplicirana ali če pogoji niso sterilni, lahko povzroči okužbe, nekrozo tkiva, trajne deformacije. V skrajnih primerih lahko pride do sepse ali embolije.

Na Dunaju so obravnavali primere hudih zapletov – od močno poškodovanega nosu po injiciranju filerja do pacientke, ki je po posegu na ustnicah končala v bolnišnici in kasneje umrla.

Ko poseg opravi nekdo brez licence in brez zavarovanja odgovornosti, pacient ostane sam. Pravne poti so praktično nemogoče.

A še hujše od posledic za denarnico, so posledice za osebo - nekateri potrebujejo leta, da odpravijo posledice spodletelega posega, nekateri ostanejo zaznamovani za vedno, v nekaj primerih se konča s smrtjo. 

Vprašanje, ali gre za cenejši poseg, je zato resnično relativno. A ne le, ko v obzir vzamemo potencialno nevarnost. Posegi na črnem trgu pogosto niso bistveno cenejši. Po navedbah dunajskih zdravnikov izvajalci zaračunajo dve tretjini ali tri četrtine običajne cene – včasih celo enako. 

Preberi še Skrita kamera v salonih: botoks in polnila brez zdravnikov

A ne le, da uporabnik pogosto ne ve, kdo mu zares vbrizgava preparat, pogosto je vprašanje ali je preparat sploh registriran za uporabo v EU, ali je bil pravilno shranjen, in - ali sploh vbrizgava, kar pravi. Pogosto izvajalci kupujejo poceni preparate na spletu, njihova vsebina pa je nepreverjena. 

Poseben segment predstavlja lepotni turizem. Turčija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Madžarska – cene so nižje, oglaševanje agresivno, paketi vključujejo hotel in prevoz. A tveganja so realna. Slovenijo je pred časom pretresla smrt Slovenke, za katere se je estetski poseg v Turčiji končal tragično. 

"Majhnih posegov" ni

Marsikdo meni, da bo opravil samo "mali popravek". Toda zdravniki opozarjajo: najnevarnejši niso nujno veliki kirurški posegi, temveč "majhni", ki se zdijo rutinski – injekcije ustnic, polnjenje podočnjakov, korekcije nosu s filerjem. Gre za posege v bližini žil in živcev. Napaka milimetra lahko pomeni trajno poškodbo.

Strokovnjaki svetujejo preverjanje izvajalca v registru zdravniške zbornice, preverjanje licence ... Ambulanta mora biti registrirana, pogoji sterilni, pacient pa mora dobiti jasna pojasnila o tveganjih. Pa tudi o tem, kdaj ukrepati. Opozorilni znaki po posegu so močna bolečina, ki se stopnjuje, sprememba barve kože, oteklina, vročina. Takrat je nujno takoj poiskati zdravniško pomoč.

Lepotni poseg
Lepotni poseg
FOTO: Shutterstock

V boj proti staranju vse mlajši

Nelagodje vzbuja tudi vse nižja starost uporabnikov lepotnih posegov, ki so še toliko bolj ranljiva tarča "poceni" ponudnikov.

Estetski posegi namreč niso več rezervirani za ženske v zrelih letih, ki želijo omiliti znake staranja. Profil uporabnic se v zadnjem desetletju opazno spreminja. Povpraševanje raste – starost pa pada.

Minimalno invazivni posegi, predvsem botoks in hialuronska polnila, so postali rutina. Hitra aplikacija, takojšen učinek, brez bolniške odsotnosti. Družbena omrežja so ta trend pospešila. Filtri ustvarjajo popolnoma gladko kožo, simetrične ustnice in ostro definirane ličnice kot nov standard. Ko takšna podoba postane norma, se osebna odločitev hitro spremeni v socialni pritisk.

Zdravniki opažajo, da botoks danes uporabljajo tudi dvajsetletnice – preventivno, da bi "zamrznile" mimiko še preden se gube sploh pojavijo. Strah pred staranjem se je pomaknil v starost, ko bi koža morala biti na vrhuncu vitalnosti.

Razlogi so jasni, tu so vplivnice, agresivno oglaševanje, dostopnost posegov – tudi na črnem trgu. Meja med medicinskim posegom in kozmetično storitvijo se briše.

Paradoks mladosti: ali lahko preveč posegov pospeši staranje?

Ironično pa je, da pretirana uporaba polnil in botoksa lahko dolgoročno privede do nasprotnega učinka. Ponavljajoče se agresivno polnjenje tkiva lahko raztegne kožo, spremeni naravno anatomijo obraza in sproži kronične vnetne reakcije. Ko se polnila razgradijo, tkivo ni nujno enako kot prej. Pogosto so potrebne dodatne korekcije – in nastane spirala posegov.

Obraz, ki je pri dvajsetih letih "modeliran", lahko v tridesetih izgubi naravno strukturo. Telo postane projekt nenehne nadgradnje.

Pa ne nečesa se je dobro zavedati. Lepotni trendi so - trendi. Filer v bradi, prekomerno polnjenje ličnic, zadnjice ali agresivno modeliranje nosu ostanejo. Raztapljanje ni vedno popolno, brazgotine in poškodbe žil pa so lahko trajne.

botoks lepotni poseg nevarnost smrt polnilo

KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
23. 02. 2026 10.14
No ja, pa umrejo v prepričanju da so lepše, kot so bile.
Odgovori
0 0
4krogci
23. 02. 2026 09.58
Kako lahko napisete za lepse ustnice?? Komu je to lepo??? Ce bi hotu met zensko s takimi ustnicami bi ozenu raco!
Odgovori
+7
7 0
Yon Dan
23. 02. 2026 09.57
Ko bi se zavedale, kako je to nagnusno.
Odgovori
+5
5 0
Žmavc
23. 02. 2026 09.58
Ni!
Odgovori
-4
0 4
MiiH
23. 02. 2026 09.51
"Slovenijo je pred časom pretresla smrt Slovenke, za katere se je estetski poseg v Turčiji končal tragično." S spoštovanjem do pokojne, vendar iz zapisov v medijih sem razumel, da izvajalci niso odreagirali na težave oz. niso izvedli nadaljnega zdravljenja.
Odgovori
+3
3 0
iziizi
23. 02. 2026 09.49
to so posledice brez pameti
Odgovori
+7
7 0
medŠihtom
23. 02. 2026 09.47
naravna selekcija, vse je v redu. darwin.
Odgovori
+6
6 0
Prelepa Soča
23. 02. 2026 09.45
LEPŠIH???
Odgovori
+6
6 0
jafalical
23. 02. 2026 09.45
Skoda, k so se tako nekatere iznakazile, pa tako so bile lepe zenske.Bile so naravno lepe, simpaticne, normalne, zdaj pa si niso vec podobne, nekatere so se tako mocno ...
Odgovori
+7
7 0
Paranormal cracktivity
23. 02. 2026 09.42
Škoda ker se pameti ne da injicirati
Odgovori
+5
5 0
suleol
23. 02. 2026 09.32
boge botoksiranke res, a obstaja kaj za mozgane nafilat
Odgovori
+6
7 1
Žmavc
23. 02. 2026 09.36
Ja. Predvolilna soočenja.
Odgovori
+0
1 1
Morgoth
23. 02. 2026 09.31
Komu so sploh tiste račje ustnice lepe!?
Odgovori
+13
13 0
suleol
23. 02. 2026 09.34
prsezem tudi jaz se sprasujem
Odgovori
+10
10 0
Žmavc
23. 02. 2026 09.36
Meni so. Posebej fajn se občutijo pri felaciji.
Odgovori
-6
1 7
suleol
23. 02. 2026 10.05
ves da ja
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
23. 02. 2026 10.10
Žmavc, ko ti ga bo ena prvič, se ponovno javi, zdaj si ga samo mulčki med seboj... in še to... ČE. Velikokrat se hvališ, kako bi, kaj bi...skratka, nikoli še nisi. Kdor je uspešen na tem področju, se nikoli javno ne hvali....zakaj že?....ja, mu ni potrebno, čemu naj bi se hvalil? Upam, da razumeš? Morda boš imel kdaj srečo, takrat boš razumel moje pisanje.
Odgovori
+1
1 0
Eurojackpot
23. 02. 2026 09.30
Mene pa zanima, po katerim kozolcem so že davno nazaj porihtali najslavnejšo slovensko tv-napovedovalko?
Odgovori
+1
2 1
devote
23. 02. 2026 09.30
zmesane, plehke, plitke, ... fuj.
Odgovori
+11
11 0
a res je
23. 02. 2026 09.27
Nevarne so poškodbe žil predvsem pa živcev, ker umetni živci ali živci, ki bi se jih dalo presaditi z druge osebe, NE OBSTAJAJO. Brez živcev ne more delovati nobena mišica, nobena kost, noben sklep.
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
