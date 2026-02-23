Botoks in polnila v najetih stanovanjih: v smrt zaradi lepših ustnic

Zgodba sicer ni edinstvena. Cenejše estetske posege doma in v tujini – tudi na Dunaju – iščejo tudi Slovenke. A nazaj na Dunaj. Po poročanju krone.at, so na Dunaju delovali tako imenovani potujoči ponudniki, ki so za nekaj dni najeli stanovanje in zaporedoma obravnavali več strank. Ko so se pojavili zapleti, so so že zdavnaj izginili in svoje storitve ponujali že v naslednjem kraju. "Če z iglo prebodeš kožo, to v Avstriji sme opraviti le zdravnik," opozarja dunajski estetski kirurg dr. Harald Beck. Ker so s posegi pač povezana velika tveganja. Kljub temu so bile v improviziranih prostorih na voljo injekcije botoksa, hialuronske kisline in celo kirurški posegi. Policija je v več primerih zasegla slabo shranjene preparate in medicinski material. Mnogi menijo, da je preganjanje teh poslov davčni ali pravni problem, da se država ne želi odpovedati svojemu delu kolača in zato prepoveduje takšne prakse in s tem omejuje dostopnost posegov. A to ne drži. Težava je v prvi vrsti medicinska, opozarjajo strokovnjaki.

Od asimetrije do smrti

Tudi v Sloveniji dermatologi in plastični kirurgi opozarjajo na porast nereguliranih estetskih posegov, ki se izvajajo v kozmetičnih salonih ali celo zasebnih stanovanjih. Pristojne službe so v zadnjih letih že obravnavale primere nepooblaščenega injiciranja botoksa in filerjev.

Hialuronska kislina je gel, tujek v tkivu. Če ni pravilno aplicirana ali če pogoji niso sterilni, lahko povzroči okužbe, nekrozo tkiva, trajne deformacije. V skrajnih primerih lahko pride do sepse ali embolije. Na Dunaju so obravnavali primere hudih zapletov – od močno poškodovanega nosu po injiciranju filerja do pacientke, ki je po posegu na ustnicah končala v bolnišnici in kasneje umrla. Ko poseg opravi nekdo brez licence in brez zavarovanja odgovornosti, pacient ostane sam. Pravne poti so praktično nemogoče. A še hujše od posledic za denarnico, so posledice za osebo - nekateri potrebujejo leta, da odpravijo posledice spodletelega posega, nekateri ostanejo zaznamovani za vedno, v nekaj primerih se konča s smrtjo. Vprašanje, ali gre za cenejši poseg, je zato resnično relativno. A ne le, ko v obzir vzamemo potencialno nevarnost. Posegi na črnem trgu pogosto niso bistveno cenejši. Po navedbah dunajskih zdravnikov izvajalci zaračunajo dve tretjini ali tri četrtine običajne cene – včasih celo enako.

A ne le, da uporabnik pogosto ne ve, kdo mu zares vbrizgava preparat, pogosto je vprašanje ali je preparat sploh registriran za uporabo v EU, ali je bil pravilno shranjen, in - ali sploh vbrizgava, kar pravi. Pogosto izvajalci kupujejo poceni preparate na spletu, njihova vsebina pa je nepreverjena. Poseben segment predstavlja lepotni turizem. Turčija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Madžarska – cene so nižje, oglaševanje agresivno, paketi vključujejo hotel in prevoz. A tveganja so realna. Slovenijo je pred časom pretresla smrt Slovenke, za katere se je estetski poseg v Turčiji končal tragično.

"Majhnih posegov" ni

Marsikdo meni, da bo opravil samo "mali popravek". Toda zdravniki opozarjajo: najnevarnejši niso nujno veliki kirurški posegi, temveč "majhni", ki se zdijo rutinski – injekcije ustnic, polnjenje podočnjakov, korekcije nosu s filerjem. Gre za posege v bližini žil in živcev. Napaka milimetra lahko pomeni trajno poškodbo. Strokovnjaki svetujejo preverjanje izvajalca v registru zdravniške zbornice, preverjanje licence ... Ambulanta mora biti registrirana, pogoji sterilni, pacient pa mora dobiti jasna pojasnila o tveganjih. Pa tudi o tem, kdaj ukrepati. Opozorilni znaki po posegu so močna bolečina, ki se stopnjuje, sprememba barve kože, oteklina, vročina. Takrat je nujno takoj poiskati zdravniško pomoč.

V boj proti staranju vse mlajši

Nelagodje vzbuja tudi vse nižja starost uporabnikov lepotnih posegov, ki so še toliko bolj ranljiva tarča "poceni" ponudnikov. Estetski posegi namreč niso več rezervirani za ženske v zrelih letih, ki želijo omiliti znake staranja. Profil uporabnic se v zadnjem desetletju opazno spreminja. Povpraševanje raste – starost pa pada. Minimalno invazivni posegi, predvsem botoks in hialuronska polnila, so postali rutina. Hitra aplikacija, takojšen učinek, brez bolniške odsotnosti. Družbena omrežja so ta trend pospešila. Filtri ustvarjajo popolnoma gladko kožo, simetrične ustnice in ostro definirane ličnice kot nov standard. Ko takšna podoba postane norma, se osebna odločitev hitro spremeni v socialni pritisk. Zdravniki opažajo, da botoks danes uporabljajo tudi dvajsetletnice – preventivno, da bi "zamrznile" mimiko še preden se gube sploh pojavijo. Strah pred staranjem se je pomaknil v starost, ko bi koža morala biti na vrhuncu vitalnosti. Razlogi so jasni, tu so vplivnice, agresivno oglaševanje, dostopnost posegov – tudi na črnem trgu. Meja med medicinskim posegom in kozmetično storitvijo se briše.

Paradoks mladosti: ali lahko preveč posegov pospeši staranje?