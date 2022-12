Božič daleč stran od doma: brez 'kutije', pompa, a srečni, da so pobegnili

Kako bodo Ukrajinci preživeli praznike daleč stran od svojega doma? Medtem ko beremo o tisočih Ukrajincih, ki bodo praznike preživljali v luči ruskega terorja, brez elektrike in v nenehnem strahu pred novimi napadi, se spomnimo še tistih, ki so pobegnili pred morijo. Ukrajinci, ki so uspeli zbežati iz svojega rodnega mesta in države, so zdaj naseljeni po različnih evropskih državah. Kako pa oni preživljajo praznike?

Zaradi očitnih razlogov bodo prazniki precej drugačni za Faiga Budagova, njegovo ženo Olgo, hčerko Aliso in taščo Katerino. Nekdaj varno zavetje svojega doma so bili prisiljeni zamenjati za novo, nepoznano okolje. Budagov in njegova družina bodo praznične dni preživeli precej skromno, v dveh sobah, ki jih imajo v hostlu v španskem mestu Segovia. Da pa le ne bodo čutili nostalgije po svojem domačem kraju, bodo praznovanje priredili še z dvajsetimi ukrajinskimi družinami. ''Običajno se ti prazniki praznujejo za razkošno mizo s številnimi jedmi, prigrizki in sladicami, ki jih spremljajo velike količine močnih alkoholnih pijač, bodisi doma bodisi na obisku z gosti,'' je pojasnil Budagov.''Tokrat pa bomo praznovali brez velikega pompa, saj trenutno enostavno nimamo možnosti in pogojev za praznovanje, kot jih imamo doma, v Ukrajini.''

icon-expand Kijev v temi FOTO: AP

Prvič v življenju, ukrajinska družina za božič na mizi ne bo imela ''kutije'' – kaši podobne jedi iz kuhane pšenice, sesekljanih orehov, zdrobljenih makovih zrn in medu – bodo pa vsaj s svojimi rojaki.

icon-expand Božič v Ukrajini. FOTO: AP

Čeprav so bili prisiljeni pobegniti iz Kijeva, se Budagov in njegova družina še kako zavedajo, kako zelo srečni so. Drugi namreč niso imeli take sreče. ''Z veseljem se bomo pridružili temu praznovanju,'' je dejal Budagov. ''Nikoli pa ne bomo prenehali razmišljati o vojni, ki še vedno traja v Ukrajini, o uničenju, ki ga je prinesla, o smrti žensk, otrok in starcev ter o smrti vojakov na fronti. Ljudje v Ukrajini bodo ta božič praznovali brez ogrevanja, elektrike in vode.''

icon-expand Božič med vojno v Ukrajini FOTO: AP

Družina se bo prilagodila praznovanju božiča po gregorijanskem koledarju, torej 25. decembra, opustili bodo pa praznovanje 7. januarja, ko pravoslavni kristjani častijo Kristusovo rojstvo po julijanskem koledarju. Alisa, ki bo prihodnje leto dopolnila štiri leta, hodi v šolo v Španijo, Faig in Olga pa obiskujeta tečaj španščine. ''Izkazalo se je, da je španski jezik težek,'' je dejal Budagov, ki sicer govori rusko, ukrajinsko in azerbajdžansko, sporazumeva pa se tudi v francoščini in turščini. ''Potrudili se bomo, španščina nas zanima in želimo si je naučiti iz spoštovanja do države, ki nam je dala zavetje in tudi zaradi naših novih španskih prijateljev.'' Španija doslej gosti več kot 155.000 Ukrajincev, med njimi tudi Faigovo družino. Tega Budagov ne bo nikoli pozabil, da jim je Španija dala dom, ki so ga kar naenkrat prisiljeno izgubili.

icon-expand Praznovanje božiča v Kijevu. FOTO: Profimeda