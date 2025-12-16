Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Božiček je že v nizkem štartu

Rovaniemi, 16. 12. 2025 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Rovaniemi

Leto je naokoli in Božiček je že v nizkem štartu. V zasneženi Laponski na robu arktičnega kroga, kjer je uradno domovanje Božička, njegovi pomočniki neutrudno polnijo škatle in zavijajo darila. Pa jih bodo res dobili le pridni otroci? Poglejmo, kaj pravi Božiček.

božiček laponska rovaniemi

Američani napadli tri plovila v Tihem oceanu, ubitih osem ljudi

Konja v domu upokojencev: nenavadno, a človek se vsega navadi

SORODNI ČLANKI

Vrhunec turistične sezone v Božičkovi domači vasici

V Božičkovi vasi med pripravami na božič ostali brez snega

Tudi Rovaniemi, domačo vas Božička, je prizadela epidemija covida-19

Idila z napako? Shujšani 'Rudolf' in razočarani Samiji: Postali smo karikatura

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Večina ljudi ignorira ta znak – a bi morali vedeti!
Večina ljudi ignorira ta znak – a bi morali vedeti!
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Žalost, ki ne mine: Alenka Bratušek ob izgubi sestre
Žalost, ki ne mine: Alenka Bratušek ob izgubi sestre
zadovoljna
Portal
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Dnevni horoskop: Ribe bodo obremenjene, strelci bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ribe bodo obremenjene, strelci bodo nemirni
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Škornji, ki so hit letošnje zime
Škornji, ki so hit letošnje zime
vizita
Portal
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj: strokovnjaki opozarjajo na nujne spremembe
Kako se soočiti s stresom pred prazniki?
Kako se soočiti s stresom pred prazniki?
Bi lahko z zmanjšanjem vnosa kalorij zaščitili svoje možgane pred staranjem?
Bi lahko z zmanjšanjem vnosa kalorij zaščitili svoje možgane pred staranjem?
Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"
Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"
cekin
Portal
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
moskisvet
Portal
Tako je, ko ženska ljubi žensko
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Pevec zbolel za rakom
Pevec zbolel za rakom
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
dominvrt
Portal
Kako se za vedno znebiti moljev?
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
okusno
Portal
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Spekulaas piškoti: Praznična klasika z bogatim okusom
Spekulaas piškoti: Praznična klasika z bogatim okusom
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
voyo
Portal
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1416