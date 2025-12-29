Naslovnica
'Božiček' Putin in njegova darila: Orbanu plin, Zelenskemu lisice

Nairobi, 29. 12. 2025 11.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
T.H.
'Božiček' Putin in njegova darila

Rusko veleposlaništvo v Keniji je na svojem uradnem računu poskrbelo za objavo, ki je postala viralna, saj je sprožila plaz negodovanja. Delili so posnetek ruske tiskovne agencije Sputnik, ki prikazuje animacijo obdarovanja svetovnih voditeljev. Medtem ko se Ši Džinping, Narendra Modi, Viktor Orban in drugi razveselijo pomenljivih simboličnih daril, ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v škatli pričakajo – lisice.

"Božični čas je čas obdarovanja, ko Rusija poskrbi, da vsi njeni prijatelji dobijo nekaj lepega, da so zdravi in veseli. Kar se tiče porednih, pa bodo tudi oni dobili tisto, kar jim pripada," je ruska ambasada v Nairobiju zapisala na svojem profilu na družbenem omrežju X.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Objavi pa je priložila poldrugo minuto dolg animiran posnetek, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, ki se začne s prihodom Božička. Kamera ga kaže v hrbet, hodi proti okrašeni smrečici, na hrbtu pa nosi žakelj daril. Začne se odpiranje.

Denar, letalo, plin ...

Kitajski predsednik Ši Džinping dobi božične okraske v obliki denarne valute, ruskega rublja in kitajskega juana. Ko svetleče okraske obesijo na drevo, se prikaže še okrasek v obliki ameriškega dolarja, ki pa pade na tla in se razbije. Ameriški predsednik Donald Trump se razneži ob prejeti skupni fotografiji njega in ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Indijskega premierja Narendro Modija razveseli maketa ruskega lovskega letala, turški predsednik Recep Tayyip Erdoan pa dvigne snežno kroglo, v kateri je jedrska elektrarna Akkuyu, ki jo v Turčiji gradi ruska državna družba Rosatom. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro dobi mešalno mizo za didžeja, zasliši se pesem, ki poziva k miru.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un zmagoslavno dvigne meč, ki ga spremlja kartica s posvetilom "Iz Rusije, s hvaležnostjo". Madžarski premier Viktor Orban drži darilno kartico ruskega državnega energetskega podjetja Gazprom.

Lisice in Zelenski za rešetkami

Darilo pa dobi tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Darilno škatlo v barvah Ukrajine odpira na mizi, na kateri je tudi kupček denarja, v škatli pa niso nič drugega kot lisice.

FOTO: X

V naslednjem kadru jih ima na rokah, njegov obupan obraz pa se znajde za rešetkami, s čimer so se Rusi cinično ponorčevali iz korupcijskih afer, v katere so se zapletli tudi najbližji sodelavci Zelenskega.

Preberi še Po hišni preiskavi Zelenski ostal brez najtesnejšega zaveznika

Posnetek se konča s prizorom praznično okrašenega mesta, ko se Božiček obrne, pa se izkaže, da daril ne deli nihče drug kot sam Putin.

'Božiček' Putin in njegova darila
'Božiček' Putin in njegova darila
FOTO: X

Med zaveznicami Ukrajine je ruska praznična propaganda že sprožila plaz kritik in očitkov o neprimernosti.

Putin božiček darila propaganda

V vojni uničeno gledališče v Mariupolu ponovno odprlo svoja vrata

